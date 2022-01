Ski alpin: nouvelle chute pour Goggia à douze jours des JO

L'Italienne Elena Curtoni s'est adjugée ce dimanche le super-G de Cortina d'Ampezzo, qui a été marqué par la nouvelle lourde chute de Sofia Goggia. Tessa Worley a pris elle la 6e position, à quelques jours des Jeux olympiques de Pékin.

La reine italienne de la vitesse Sofia Goggia a de nouveau chuté dimanche sur le Super-G de Cortina d'Ampezzo, huit jours après une spectaculaire sortie de piste en Autriche, suscitant l'inquiétude à douze jours du coup d'envoi des Jeux olympiques.



Goggia s'est rapidement relevée et a pu rejoindre l'aire d'arrivée sur ses skis, mais elle a senti immédiatement une gêne au genou gauche. Les images télévisées ont montré la skieuse quitter la station en boitant bas, soutenue par deux membres de l'encadrement, sous les applaudissements de quelques tifosi.

Curtoni s'impose



"Sofia Goggia souffre d'une possible entorse du genou gauche dont la gravité sera évaluée dans les prochaines heures par la commission médicale, probablement à Milan en fin d'après-midi", a annoncé un porte-parole de la Fédération italienne.



L'Italienne de 29 ans était déjà tombée lourdement le 15 janvier lors de la descente de Zauchensee (Autriche). En dépit de courbatures, elle avait pu disputer le Super-G le lendemain et a renoué avec la victoire samedi à Cortina (Italie) lors de la descente.



Les JO d'hiver de Pékin sont programmés du 4 au 20 février et Goggia, porte-drapeau de l'Italie, est la très grande favorite en descente, après avoir dû renoncer l'an dernier aux Mondiaux après une blessure au genou droit. En son absence, c'est sa compatriote Elena Curtoni qui s'est imposée devant Tamara Tippler et Michelle Gisin. Première tricolore, Tessa Worley a signé la 6e place.