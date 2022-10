Ski alpin: Odermatt remporte le géant de Sölden, Pinturault se rate d'entrée

Vainqueur du dernier gros globe de cristal, le Suisse Marco Odermatt a remporté le géant de Sölden, première étape de la Coupe du monde de ski alpin ce dimanche en Autriche. Déception pour les Français et notamment pour Alexis Pinturault, seulement

Le Suisse Marco Odermatt, tenant du titre du gros globe de cristal, a remporté le géant de Sölden (Autriche) dimanche, la première course de la saison de la Coupe du monde de ski alpin. Le champion olympique de la spécialité a devancé le Slovène Zan Kranjec (à 76/100) et le Norvégien Henrik Kristoffersen (à 97/100). Meilleur temps de la première manche, Marco Odermatt a résisté sur le second tracé malgré un déséquilibre en début de manche.

Les Français loin du podium

Déjà impérial la saison dernière avec une large victoire au classement général, seize podiums dont sept victoires et un titre olympique, le Suisse de 25 ans commence la nouvelle saison en trombe. Au lendemain de l'annulation de la course femmes à cause de précipitations, les hommes ont pu profiter d'un temps dégagé.

Dommage pour les Français qui n'ont pas été à la fête ce dimanche. Leader des Bleues, Alexis Pinturault s'est loupé et termine à une très décevante 20e place. Le premier tricolore, Thibaut Favrot est 10e juste devant son compatriote Victor Muffat-Jeandet (11e).