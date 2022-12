Ski alpin (Saint-Moritz): Shiffrin remporte le super-G, la Française Miradoli sur le podium

L’insatiable skieuse américaine Mikaela Shiffrin a signé sa 77eme victoire en Coupe du monde samedi après s’être imposée dans le super-G de Saint-Moritz. La Française Romane Miradoli s'offre un premier podium avec une belle 3e place.

La vedette américaine du ski alpin Mikaela Shiffrin s'est imposée dans le super-G de Saint-Moritz (Suisse) dimanche, remportant sa 77e victoire en Coupe du monde, devant l'Italienne Elena Curtoni et la Française Romane Miradoli.

Championne olympique en géant (2018) et en slalom (2014), ses spécialités, la skieuse de 27 ans a renoué avec le succès en super-G deux ans après sa dernière victoire dans cette discipline, confirmant sa grande polyvalence. Avec cette nouvelle victoire, la troisième de la saison après les deux slaloms de Levi (Finlande), la skieuse du Colorado se rapproche du record de 82 victoires en Coupe du monde établie par sa compatriote Lindsey Vonn, qui a pris sa retraite en 2019.

Premier podium pour Miradoli

Spécialiste des disciplines techniques (géant et slalom), l'Américaine effectuait ce week-end à Saint-Moritz son retour dans des épreuves de vitesse (descente, super-G). Sa performance samedi dans la descente était déjà encourageante. Elle avait terminé quatrième, à l'issue d'une course dominée par l'Italienne Sofia Goggia, cinquième dimanche dans le super-G.

Shiffrin a devancé de 12 centièmes Curtoni, victorieuse de la première descente vendredi sur la piste suisse, et de 40 centièmes Romaine Miradoli. A 28 ans, la skieuse tricolore monte pour la troisième fois sur un podium de Coupe du monde. Derrière Miradoli, Laura Gauche et Tessa Worley terminent aux 12e et 18e places.