Slalom (Kranjska Gora): splendide doublé français, Noël s'impose devant Muffat-Jeandet

Clément Noël a remporté le slalom de Kranjska Gora (Slovénie) ce dimanche devant son compatriote Victor Muffat-Jeandet. Alexis Pinturault, 4e de la première manche, a quant à lui été éliminé en seconde manche.

Les Français ont regné en maîtres sur le slalom de Kranjska Gora (Slovénie), ce dimanche. Clément Noël, premier temps à l'issue de la première manche, s'est imposé en patron devant son compatriote Victor Muffat-Jeandet. Pour son 50e départ en Coupe du monde, le skieur de Val d'Isère s'offre sa 8e victoire en carrière sur le circuit principal.

"C'était une manche très difficile", a déclaré le Français après la seconde manche. "Je ne sais pas comment j'ai fait mais j'y suis arrivé, donc je suis très content. Je suis plus qu'heureux de partager ce podium avec Victor. C'est un grand jour pour nous", s'est-il félicité.

La mauvaise opération de Pinturault

Clément Noël remporte sa deuxième victoire de la saison en Coupe du monde, après son succès sur le slalom de Chamonix. Insuffisant, cependant, pour viser le classement de la spécialité. "Le petit globe était mon objectif cette saison, je n'y suis pas arrivé. J'espère que je pourrais me mêler à la lutter l'hiver prochain", a-t-i lâché.

Le Suisse Ramon Zenhaeusern complète le podium. Seule déception côté Français: l'élimination en seconde manche d'Alexis Pinturault. Le leader du classement général, quatrième de la première manche, a enfourché tout en haut du tracé. Il perd encore du terrain sur Marco Odermatt dans la course au gros globe, puisqu'il n'a plus que 31 points d'avance sur le Suisse. La dernière étape de la Coupe du monde, la semaine prochaine à Lenzerheide, s'annonce plus que jamais indécise.