Ski de bosses: Perrine Laffont s'offre un nouveau globe de cristal à Mégève

Victorieuse de la super finale à Mégève devant Jakara Anthony, Perrine Laffont s'est adjugé son cinquième petit globe, son septième globe avec ses deux victoires au général, et efface la déception des Jeux olympiques, où elle avait pris la 4e place.

La déception des Jeux olympiques est oubliée. Après une 4e place frustrante sur l'épreuve des bosses aux Jeux olympiques de Pékin, Perrine Laffont s'est adjugée ce vendredi le petit globe du classement des bosses après sa victoire à domicile, à Mégève, ce vendredi. Son cinquième petit globe consécutif de la spécialité. La Française a remporté la super finale (86.86) devant la championne olympique en titre Jakara Anthony (86.43) et Anri Kawamura (82.54). Suffisant pour déloger la Japonaise en tête du classement des bosses pour un petit point.

Encore en course pour le Gros Globe

"Je suis forcément très heureuse de remporter ce globe à la maison. C'est vraiment exceptionnel de terminer cette saison de cette manière", a déclaré la championne olympique 2018 après sa victoire. L'Arriégeoise a d'ailleurs eu du mal à réaliser, avant de fêter sa victoire avec le public français, venu en nombre pour la soutenir. Une image qui contraste fortement avec la déception des Jeux olympiques, où elle avait terminé 4e.

Perrine Laffont reste également en course pour remporter le globe des bosses parallèles et celui du classement général, dont elle est double tenante du titre. Mais avant la toute dernière épreuve en bosses parallèles ce samedi, "Pepette" part de loin puisqu'elle accuse un retard de 64 points sur Jakara Anthony pour le globe de la spécialité, et 39 points de retard sur l'Australienne au classement général. Il faudrait une énorme contre-performance de la championne olympique pour voir Perrine Laffont réaliser le triplé.