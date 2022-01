Winter X Games: avant les JO, Ledeux remporte l'or avec un saut qui entre dans l'histoire

Numéro 1 mondiale de la discipline, la Française Tess Ledeux a remporté l'or en ski big air ce vendredi, lors des Winter X Games à Aspen, avec un saut jamais vu de la part d'une femme en compétition. Que du bonheur avant les JO de Pékin.

Tess Ledeux, numéro 1 mondiale en big air, a survolé l'épreuve aux Winter X Games ce vendredi, à deux semaines des JO de Pékin, en remportant l'or pour la troisième fois. Et ce grâce à un saut exceptionnel à 1620° encore jamais exécuté en compétition par une femme.

La Française s'est laissée tomber de joie sur la piste enneigée d'Aspen (Colorado), les yeux plein d'étoiles après sa troisième envolée, n'en revenant toujours pas de son exploit. Un temps suspendu à quatre tours et demi (4x360° plus 180°) en réception arrière, récompensé d'une note de 49/50, soit la quasi-perfection. Elle avait chuté lors de sa deuxième tentative, sur une combinaison tout aussi risquée, et on se demandait alors si elle pourrait se relancer. Elle a donc réagi en championne, assurant sa victoire avec un quatrième saut noté 45/50, pour une moyenne finale de 94/100.

Un gros message avant les Jeux

"Cette victoire est si spéciale, les X Games m'ont tellement manqué, je suis très heureuse, c'est un sentiment incroyable", a réagi, aussi émue que souriante, celle qui, ajoute à sa collection une deuxième médaille d'or à Aspen après 2020, une troisième au total en comptant celle glanée en Norvège en 2019. L'an passé elle avait été contrainte au forfait, en raison de la mort de son père à la même période.

Ledeux, qui succède au palmarès à la Chinoise Eileen Gu absente cette année, a devancé les Canadiennes Megan Oldham (89 pts) et Olivia Asselin (72 pts). Celle qui prenait ces X Games "un peu comme une grosse répétition" en vue des Jeux de Pékin (4-20 février), a envoyé un message très fort à la concurrence. Et ce n'est peut-être pas fini, car elle est également en lice, samedi, en slopestyle, épreuve pour laquelle elle visera une première victoire, après une médaille d'argent glénée en 2017.