Boxe: après leur combat épique, Wilder félicite enfin Fury

Mis KO par Tyson Fury le week-end passé lors de leur troisième combat, Deontay Wilder avait refusé de saluer le Gypsy King sur le ring. Mais dans un message publié jeudi soir, le Bronze Bomber a enterré la hache de guerre.

Les derniers jours de repos ont permis à Deontay Wilder de panser ses plaies, et visiblement de s'aérer l'esprit. Alors qu'il avait refusé de saluer Tyson Fury le week-end dernier après sa défaite au terme d'un combat épique, assurant même qu'il ne respecterait "jamais" le Gypsy King, le poids lourd américain est redescendu en température.

Dans un long message publié jeudi soir sur Instagram, le Bronze Bomber se veut moins négatif en débriefant la bataille de Las Vegas.

"Parfois il faut perdre pour gagner"

"Waouh, quelle soirée d'enfer! Je voudrais avant tout remercier Dieu de m'avoir permis d'offrir au monde une part de moi animée par la passion et la détermination, écrit Wilder. Je tiens aussi à remercier mon équipe et mes fans d'être restés à mes côtés tout au long de ce processus. Je mentirais si je disais que je n'étais pas déçu du résultat, mais après avoir réfléchi au chemin parcouru, je réalise maintenant que ce que Dieu voulait que je vive est bien plus grand que ce à quoi je m'attendais."

Le cogneur de l'Alabama, qui avait dit en juin vouloir "tuer" son adversaire, se veut même philosophe: "Nous n'avons pas remporté le combat, mais un homme sage a dit un jour que les victoires sont aussi dans les leçons apprises. Et j'ai appris que parfois il faut perdre pour gagner. (...) J'espère que j'ai prouvé que je suis un vrai guerrier et un vrai roi dans ce sport. Nous avons prouvé que peu importe à quel point vous êtes durement touché par les épreuves et les tribulations, vous pouvez toujours vous relever pour vivre et vous battre à nouveau pour ce en quoi vous croyez."

Et de terminer, de manière surprenante, par un petit mot sympathique à l'encontre du Britannique: "Enfin, je voudrais féliciter Tyson Fury pour sa victoire, conclut Wilder. Merci pour ces moments historiques, qui resteront à jamais." Après une trilogie dingue, après les coups et les provocations, la hache de guerre est peut-être enterrée...