Boxe: Wilder veut commettre un "homicide légal" sur Fury

Deontay Wilder a promis ce jeudi de tuer Tyson Fury sur le ring lors du troisième combat prévu le 24 juillet entre les deux boxeurs pour le titre WBC des poids lourds.

Privé d’un duel d’unification face à Anthony Joshua, Tyson Fury affrontera finalement Deontay Wilder lors d’une belle programmée le 24 juillet prochain à Las Vegas. Près de 17 mois après avoir la ceinture WBC des poids lourds face au "Gypsy King" en février 2020, l’Américain de 35 ans est plus motivé que jamais et compte même "tuer" son rival dans le ring.

"Mon état d’esprit est très violent, a lâché le boxeur aux 42 victoires en 44 combats (pour un nul et une défaite face à Fury) dans un direct avec PBC Boxing. Nous avons construit toute la capacité pour commettre un homicide légal. C’est exactement ce que c’est. Mon esprit est très violent en ce moment. […] Je ne peux pas attendre. Quand vous méditez tout le mal que vous allez faire à quelqu’un et que vous voyez cette personne, tout ce à quoi vous avez pensé va rejaillir."

Wilder: "Attendre d’être sur le ring pour vraiment me libérer"

Proche de la victoire mais finalement contraint à une égalité pour son premier affrontement face à Tyson Fury, "The Bronze Bomber" n’a toujours pas digéré sa défaite lors du deuxième combat face au champion linéaire des lourds.

L’Américain a ainsi regretté d’avoir vu son camp jeter l’éponge au bout du septième round et a même viré le coach responsable. En plus de regagner le titre WBC, Deontay Wilder veut tout lâcher face à son rival.

"La seule chose, c’est que maintenant je dois attendre d’être sur le ring pour vraiment me libérer parce que je ne peux pas le faire à l’extérieur. Cela irait à l’encontre du but recherché. Le bébé doit manger, mais quand je monte sur le ring, c’est ce que j’aime. Je peux libérer tout ce que je ressens, tout ce que je pense, et être payé pour le faire."

Quelques jours après avoir annoncé son intention de décapiter Tyson Fury avec ses coups, Deontay Wilder se montre à nouveau très virulent avant son troisième combat contre l’Anglais. En 2018 déjà, l’Américain avait suscité la polémique en révélant son rêve de tuer, littéralement, un adversaire pendant un combat.