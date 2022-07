Boxe: avant son combat contre Pulev, Chisora arrive à la pesée avec un masque de... Boris Johnson

Ce vendredi, Dereck Chisora est arrivé à la pesée avec un masque du Premier ministre Boris Johnson, qui vient d'annoncer sa démission. Chisora a gardé son masque lors de son face-à-face avec Kubrat Pulev, son adversaire à Londres ce samedi (à suivre sur RMC Sport).

Le sens du show. Et un beau clin d’œil à l’actualité. Opposé ce samedi au Bulgare Kubrat Pulev dans la catégorie des poids lourds, en main event d’une soirée qui verra le Lyonnais Michel Soro disputer une demi-finale mondiale des super-welters, Dereck Chisora a régalé ses fans ce vendredi lors de la traditionnelle pesée. Au moment de monter sur la balance, il s’est présenté avec un masque de… Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui a annoncé jeudi sa démission du parti conservateur.

>> Suivez la soirée boxe (Soro-Madrimov, Chisora-Pulev...) avec les offres RMC Sport

"Je suis un fan du Brexit"

"J'ai plus de pression en ce moment parce que Boris Johnson quitte le 10 Downing Street (lieu de résidence de l'actuel Premier ministre, ndlr), s’est marré Chisora lors de sa conférence de presse d'avant-combat. C'est plus de pression pour moi. Je suis un grand fan de Boris Johnson, je suis un grand fan du Brexit, j'adore le Brexit. Je n’ai jamais rencontré Boris mais je l’aime." Jusqu’à présent, le Britannique de 38 ans avait surtout soutenu publiquement Nigel Farage, figure de l’extrême-droite anglaise et architecte en chef du Brexit.

Sur le ring, l’homme aux 44 combats (32 victoires, 12 défaites) reste sur trois revers : le dernier remonte à décembre 2021 contre Joseph Parker. Pulev, lui, affiche un bilan de 29 victoires et 2 défaites. Avant ce combat, il ne faudra pas manquer le duel entre Michel Soro et l'Ouzbek Israil Madrimov. Le vainqueur aura une chance mondiale face à l’un des meilleurs boxeurs du monde, détenteur de toutes les ceintures dans cette catégorie : l’Américain Jermell Charlo. Pour cet événement à l’O2 Arena de Londres, RMC Sport prendra l’antenne dès 20h30.