Chaos au stade de France: Boris Johnson "extrêmement déçu" par le traitement des supporters anglais

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit extrêmement déçu de la manière dont ont été traités les supporters anglais en marge de la finale qui opposait Liverpool au Real Madrid.

Downing Street s'est dit "extrêmement déçu" lundi par le traitement infligé aux supporters anglais de Liverpool samedi lors de la finale de Ligue des champions, repoussés par les forces de l'ordre aux abords du stade parisien où se jouait la rencontre face au Real Madrid. "Les supporters méritent de savoir ce qui s'est passé", a ajouté le porte-parole de Boris Johnson, exhortant l'UEFA à "travailler étroitement avec les autorités françaises dans une enquête complète" et à en publier les conclusions.

"Nous savons que de nombreux supporters de Liverpool se sont rendus à Paris à temps pour soutenir leur équipe", a-t-il ajouté, soulignant que les déclarations de l'UEFA évoquant une arrivée tardive des supporters ne correspond pas à ce qu'ont vécu de nombreuses personnes qui se trouvaient aux abords du stade.

"Nous sommes extrêmement déçus de la manière dont ils ont été traités", a-t-il poursuivi, jugeant les images du Stade de France "profondément troublantes et préoccupantes".

De nombreuses question en suspens

Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin a lui dénoncé le même jour, à l'issue d'une réunion avec les organisateurs de la rencontre, une "fraude massive, industrielle et organisée de faux billets" lors de la finale de la Ligue des champions émaillée de nombreux incidents samedi soir autour du Stade de France. "30.000 à 40.000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billet soit avec des billets falsifiés", a ajouté le ministre de l'Intérieur devant la presse à l'issue d'une réunion interministérielle organisée sur ces dysfonctionnements.

Comment la fête attendue du football européen a été gâchée et aurait pu virer au drame alors que près de 7.000 policiers, gendarmes et pompiers étaient mobilisés, sans compter les vigiles privés ? Pourquoi le système de pré-filtrage à 200 mètres du stade a été vite débordé face à l'afflux de supporters de Liverpool et a créé des goulets d'étranglement ? Comment des bandes de jeunes se sont retrouvés en position de s'introduire de force dans l'enceinte ?

Les questions ne manquent pas au surlendemain des incidents constatés au stade de France, et elles viennent aussi d'Angleterre, où les supporters, de retour de Paris, le club de Liverpool, les autorités locales, comme la maire de la ville "dégoûtée par la gestion calamiteuse et le traitement brutal", et nationales, et désormais le Premier ministre, ne décolèrent pas.