Boxe : Bennama et Oumiha sont au rendez-vous, à un an des JO de Paris 2024

A quelques minutes d’intervalle, Billal Bennama (51kg) et Sofiane Oumiha (63,5kg) ont remporté les Jeux Européens avec la manière. Les deux leaders de la boxe olympique masculine en France sont à l’aise dans leur nouvelle catégorie chacun. De très bon augure à un an des Jeux Olympiques.



Leur finale

Billal Bennama: "Face au Turc Samut Gumus, la tactique était de le laisser venir car il plus petit que moi. J’ai eu une frayeur à la fin du premier round. On m’a dit que je perdais le round (5-0). Il fallait que je me réveille. Il a fallu aller chercher le combat. Je restais au milieu du ring, j’ai réussi à montrer ma boxe et à maitriser mon sujet."

Sofiane Oumiha: "On savait que c’était un boxeur (le Géorgien Lasha Guruli) qui allait beaucoup m’attendre, un contreur comme moi. Il descendait d’une catégorie. Plus les rounds passaient mieux je me sentais. C’est un ancien médaillé mondial en 67kg et moi je monte des 60kg. Quand je disais que les 63 ne me faisaient pas peur on en a eu la preuve cette semaine. Je l’ai eu avec ma vitesse et mon timing."

Le titre européen

Billal Bennama: "Je suis très satisfait de tout ce que j’ai fait, du parcours accompli dans cette compétition, je n’en ressors qu’avec du positif. C’est de très bon augure pour la suite, c’est ma nouvelle catégorie, il fallait que je marque le coup et je le fais bien pour l’instant."

Sofiane Oumiha: "Je rentre un peu plus dans l’histoire. Ça prouve le travail acharné que je fournis depuis des années. J’ai fait mes premiers Jeux Européens en 2015 (médaille d’argent), on est en 2023, c’est la preuve qu’il ne faut jamais lâcher. Mission accomplie."

Leur nouvelle catégorie

Billal Bennama: "J’ai plus confiance en moi. Sur cette catégorie j’avais beaucoup d’a priori. Maintenant, après ces Jeux Européens, je m’y sens très bien, je sais que je peux faire d’énormes choses. J’ai réussi à bien gérer le poids sur ces 10 jours c’est ce qui m’a permis d’être plus concentré sur ma boxe. Je prends encore en maturité, je me sens meilleur en tactique, en technique, même mon cardio. J’ai vraiment confiance en moi, je sens que je peux aller au bout de l’olympiade."

Sofiane Oumiha: "Je suis satisfait. Il y a des choses que je dois améliorer comme mes sorties d’axe ou mes montées de main en défense. C’est un défaut mais aussi ma qualité. On va ajuster. J’ai envie de prendre en masse musculaire. Depuis les Mondiaux en 60 kilos il y a eu un an je n’ai pas eu le temps. Je pensais que j’irais plus vite que mes adversaires c’est ce qui s’est passé Mais il faut toujours travailler, il faut toujours se remettre en question. A moi de rester focus. Je compte bien aller aux JO pour faire un très beau résultat."

Oumiha candidate pour le drapeau



Tout de suite après sa victoire, Sofiane Oumiha a annoncé vouloir briguer le rôle de porte-drapeau pour les Jeux olympiques à Paris. Fort d’une médaille d’argent olympique à Rio de Janeiro en 2016, de trois sacres mondiaux et de cet or européen conquis en Pologne, le Toulousain de 28 ans se sent légitime : "Pourquoi pas prétendre à ce rôle ? Je pense être un bon porte-drapeau pour emmener toute la team France. C’est la maturité. J’ai pris confiance en moi. Je suis rentré en équipe de France en 2013. J’essaye d’être constant depuis tout ce temps. Je pense véhiculer le fait de toujours se relever après une défaite, de ne jamais rien lâcher." S’il est élu par ses pairs, le boxeur de 28 ans serait le premier représentant du noble art à défiler avec le drapeau français en main lors d’une cérémonie d’ouverture de Jeux olympiques d’été.