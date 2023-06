Boxe: "La qualification est parfois beaucoup plus dure que les Jeux en eux-mêmes", savoure Oumiha

Journée faste pour l’équipe de France de boxe sur les rings de Nowy Targ. Les Bleus ont qualifié cinq combattants pour les Jeux olympiques et peuvent espérer deux autres tickets pour Bilal Bennama (51kg) et Davina Michel (75kg) lors de ce premier tournoi de qualification. Avant d'embarquer pour la Pologne, la Fédération espérait quatre quotas. C'est déjà mieux. Florilège des réactions entre les habitués Estelle Mossely ou Sofiane Oumiha, et les petits nouveaux.

Estelle Mossely, qualifiée en moins de 60 kilos

"C’était les quarts de finale, il ne fallait pas céder à la pression, rester concentrée et ne pas se louper. Pour ce combat, j’étais vraiment très concentrée. On n’a pas bossé pour rien. On a travaillé très très dur. C’était intense. Ça permet d’avoir cette tranquillité d’esprit, de se dire ‘je suis qualifiée, je serai aux Jeux olympiques’. Ensuite, d’organiser ma carrière entre pro et amateur, avec un équilibre parfait jusqu’à la fin de l’année. Et le rythme olympique toute l’année 2024 jusqu’aux JO."

Sofiane Oumiha, qualifiée en moins de 63,5 kilos

"Une troisième qualif’ après tant d’années. Le tournoi n’est pas fini, je veux aller chercher l’or. Je me devais d’être de la partie pour Paris un an avant. C’est bien pour le moral et le reste. C’est un soulagement. La qualification est parfois beaucoup plus dure que les Jeux en eux-mêmes car tout le monde veut aller aux JO. Le Sofiane de 2016 n’est pas celui de 2024. Je prendrai les choses comme elles viennent. J’ai un cadre, je dois m’y tenir. Adviendra ce qu’il adviendra."



Makan-Vie Traoré, qualifié en moins de 71 kilos

"Très content. Ca fait longtemps qu’on s’entraîne. L’âge importe peu. Ce qui importe c’est ce que l’on prouve sur le ring. Ce soir j’ai prouvé que j’avais ma place. En termes d’enjeux, c’était le combat le plus dur de ma carrière. On s’est bien préparé et ça a payé. On a travaillé ces derniers temps sur la lucidité en fin de combat et ça a porté ses fruits. Pour l’instant, les Jeux ne sont que des mots et un bout de papier. On a un an pour s’y préparer comme il faut. Les JO c’est l’aboutissement en boxe amateur."



Wassila Lkhadiri, qualifiée en moins de 50 kilos

"Les deux premiers rounds étaient serrés. Il fallait que je fasse un gros dernier round pour faire la différence. Je suis fière d’avoir fait cette différence. Faire les Jeux à domicile, je suis aux anges. Ce n’est pas l’objectif final. Mon objectif c’est de faire la plus belle des médailles. Aujourd’hui j’ai fait un pas de plus vers cet objectif. Aujourd’hui, j’ai pensé à ma fille, le fait de la laisser chez moi. Il fallait absolument que je revienne avec quelque chose, je ne pouvais pas revenir sans rien. C’est un soulagement cette qualification. Je vais pouvoir profiter de mes vacances."



Amina Zidani, qualifiée en moins de 57 kilos

"C’est une très grande fierté et d’autant plus une fierté de se qualifier dès le premier tournoi de qualification. Le stress était là mais il fallait se détacher de l’enjeu. C’était un combat comme un autre. J’en ai fait beaucoup avant celui-ci. Je me suis concentrée sur la tactique et c’est tout. J’ai soutenu, j’ai regardé les coéquipières. La victoire appelle la victoire. Quand il y un bon esprit d’équipe c’est pour ça qu’il y a des qualifiées et il y en aura encore."