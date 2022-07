Boxe: Chisora prend sa revanche sur Pulev et réclame un combat contre Wilder

Le Britannique Derek Chisora a battu le Bulgare Kubrat Pulev sur décision partagée des juges, ce samedi soir à Londres, dans la catégorie des poids lourds. Revivez ce féroce combat.

Il s'est vengé. Au terme d'un long combat marqué par très peu de coups d'éclats, Derek Chisora s'est imposé ce samedi face au Bulgare Kubrat Pulev en 12 rounds à l'O2 Arena de Londres dans la catégorie des poids lourds sur une décision partagée. Le main event de la soirée scelle la revanche de Chisora, perdant de l'affrontement de 2016, que Pulev avait déjà remporté par décision partagée à Hambourg.

Un gros bras de fer

Dans ce duel sans véritable enjeu, les deux hommes se sont livrés à une longue bataille penchant d'abord en faveur du Bulgare, qui semblait presque avoir réussi à mettre Chisora KO en début de combat. Dans les cordes, le Britannique a su se remobiliser lors des dernières reprises, malgré les nombreux coups subis mais bénéficiant d'une ambiance exceptionnelle en sa faveur.

Les deux combattants âgés de 38 et 41 ans s'affrontaient avec la volonté de briller dans ce qui ressemble à une Last Dance. Le Britannique Chisora avait fait preuve de résilience lors de ses récentes défaites, mais arrivait à l'O2 Arena après trois défaites consécutives. Pulev avait également tenu la distance la dernière fois, en battant Jerry Forrest en mai, pour répondre à la défaite par KO d'Anthony Joshua en 2020.

Chisora réclame Wilder

Le Bulgare avait exprimé son désir de se battre une dernière fois pour un titre mondial, l'horloge tournant pour le combattant de 41 ans. Pendant ce temps, Chisora avait nié les rumeurs selon lesquelles il devrait lui-même prendre sa retraite s'il devait être battu ici. L'homme de 38 ans a déclaré à The Independent cette semaine : "Non, non. Je ne veux pas penser à ça. Des histoires tristes. Si ma femme me quitte aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais en trouver une autre ? Pour l'instant, non."

"Je suis content mais en même temps je suis triste parce que je n'en ai plus beaucoup dans le réservoir, a tout de même concédé Derek Chisora après sa victoire. Sans doute que mes deux prochains combats seront mes derniers. J'avais besoin de cette victoire après les trois défaites consécutives. Quand vous vous préparez pour ce genre de combats vous entrez en eaux profondes, vous devez vous souvenir de pourquoi vous faites ce sport. Vous imaginez deux secondes si je m'inclinais devant mes gosses ?"

Devant le célèbre promoteur promoteur Eddie Hearn, Chisora en a profité pour réclamer un combat contre l’Américain Deontay Wilder, ancien champion du monde des poids lourds WBC et foudroyé en avril dernier par Tyson Fury.