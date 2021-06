Boxe: Combattre un YouTubeur? Tout sauf illogique pour Floyd "Money" Mayweather

Invaincu dans sa carrière pro (50-0), Floyd Mayweather sort de sa retraite ce dimanche soir pour combattre le YouTubeur star Logan Paul à Miami (à suivre en direct à partir de 2h dans la nuit de dimanche à lundi sur RMC Sport 1). Le RMC Fighter Club profite de cet événement pour revenir en profondeur sur la carrière de la superstar américaine, sa boxe si efficace, son caractère clivant, ses parts d’ombre, son rapport à l’argent et sa place dans l’histoire.

Sur son chemin, la boxe a toujours croisé la route des combats qui sortent de l’ordinaire. De Muhammad Ali contre un catcheur à Tommy Hearns face à un champion de karaté, en remontant aux premiers champions de l’histoire et en passant par un tas d’exemples, le noble art a vu certains de ses rejetons s’adonner à des "exhibitions" plus là pour rapporter que pour porter une réelle signification sportive. Mais avec Floyd Mayweather Jr, personnage unique, l’innovation repousse les limites. Le boxeur invaincu chez les pros (50-0 en comptant la victoire sur Conor McGregor) aux ceintures mondiales dans cinq catégories sort de sa retraite pour croiser les gants avec Logan Paul, ce dimanche soir au Hard Rock Stadium de Miami (Floride, Etats-Unis).

Palmarès de l’adversaire? Être une star sur les réseaux sociaux. Une immense star. C’est à peu près tout mais c’est déjà pas mal. Assez pour attirer la lumière médiatique et les yeux des fans. Maître du business sportif, Mayweather va s’amuser avec un garçon bien plus jeune, bien plus grand et bien plus gros que lui, qu’il pourra mettre KO à peu près quand il le voudra, et encaisser au passage un chèque à huit voir neuf chiffres. Jackpot. Mais mascarade? L’œil sportif dit oui. Mais il faut regarder plus loin. "Quand on me demande pourquoi je le fais, je réponds: 'Iriez-vous braquer une banque si c’était légal?'", sourit le boxeur aux vingt-six victoires en vingt-six combats pour un championnat du monde.

>> Suivez le combat Mayweather-Paul et les plus grandes soirées boxe avec les offres RMC Sport

Floyd Mayweather (à gauche) et Logan Paul face à face © AFP

L'empire Mayweather

Le fils de Floyd Sr et neveu de Roger (ancien champion du monde dans deux catégories) ne ratera jamais une occasion de s’enrichir sans risque: "Money", en tête plusieurs années de la liste des athlètes les mieux payés de la planète, a bien mérité son surnom. Il en avait un autre à ses débuts, "Pretty Boy", changement parallèle de l’évolution d’un boxeur de moins en moins offensif au fil de ses montées en poids et qui construisait de plus en plus ses succès sur une défense parmi les plus belles de l’histoire de la discipline. De l’évolution, aussi, d’un boxeur qui saura s’émanciper de Bob Arum et Top Rank pour devenir son propre promoteur en bâtir un empire en pay-per-view.

>> Ecoutez le RMC Fighter Club spécial Floyd "Money" Mayweather

Rien d’illogique, au final, à le voir sauter sur l’opportunité Logan Paul. A l’occasion de son retour sur les rings, le RMC Fighter Club vous propose de mieux (re)découvrir Floyd Mayweather, boxeur fabuleux mais personnage sulfureux. Qui aura marqué le noble art et ne laisse personne indifférent. Sa carrière depuis ses débuts chez les amateurs, ses qualités techniques hors normes, ses victimes les plus prestigieuses, ses plus belles performances, son caractère clivant, son rapport à l’argent, ses zones d’ombre (violences conjugales, gestion de l’antidopage) et pour finir sa place dans l’histoire à côté des plus grands: l’émission de RMC Sport consacrée aux sports de combat fait le tour de la question Mayweather avec Souleymane Cissokho, Jonathan MacHardy, Alexandre Herbinet et Nicolas Jamain.