Boxe: décès du Colombien Luis Quiñones après un combat

Victime d'un traumatisme crânio-encéphalique à la suite d'un combat contre José Munoz pour le titre national des super-légers, Luis Quiñones est décédé à l'âge de 25 ans.

Le boxeur colombien Luis Quiñones, victime d'un traumatisme crânio-encéphalique pendant un combat samedi, est décédé à l'âge de 25 ans à Barranquilla, a annoncé vendredi la Fédération colombienne de boxe. "Nous exprimons nos condoléances à la famille du boxeur Luis Quiñones qui est malheureusement décédé jeudi à minuit, après avoir été déclaré en état de mort cérébrale (...) Le sport est en deuil", a déclaré la Fédération sur Twitter.

Il avait été hospitalisé d'urgence

Luis Quiñones affrontait son compatriote José Muñoz pour le titre national dans la catégorie des poids super-légers quand il s'est effondré sous les coups de son adversaire à la huitième reprise. Il avait été hospitalisé d'urgence à Barranquilla (nord) et plongé dans un coma artificiel. L’arbitre avait immédiatement arrêté le combat. Face à la gravité de son état, le boxeur avait été évacué rapidement vers l’établissement hospitalier le plus proche. Cet incident avait suscité une vague d’émotions en Colombie et aux quatre coins de la planète.

Originaire du département de Santander (au nord-est de la Colombie), Luis Quinones n’avait perdu aucun de ses combats avant d’affronter José Munoz. Il été sorti vainqueur de ses dix premiers affrontements sur le ring, dont six fois par KO.