Boxe: un Colombien de 25 ans entre la vie et la mort après un combat pour le titre national

Luis Quinones, un boxeur de 25 ans, s’est effondré sous les coups de son adversaire José Munoz lors d’un combat pour le titre national des super-légers, le week-end dernier à Barranquilla, au nord de la Colombie. Opéré d’urgence, il a été placé dans un coma artificiel. Son pronostic vital est engagé.

Il se bat pour rester en vie. Luis Quinones, un boxeur de 25 ans, lutte actuellement au sein de l’unité de soins intensifs de la clinique General del Norte à Barranquilla, au nord de la Colombie. Il a été opéré en urgence après avoir été victime d’un traumatisme crânio-encéphalique lors d’un combat pour le titre national des poids super-légers, le week-end dernier. Les médecins l’ont placé dans un coma artificiel, en expliquant à ses proches que son pronostic vital était engagé.

Luis Quinones s’est effondré lors du huitième round, après avoir subi les assauts de son adversaire José Munoz sur le ring. L’arbitre a immédiatement arrêté le combat. Face à la gravité de son état, le boxeur a été évacué rapidement vers l’établissement hospitalier le plus proche. Cet incident a suscité une vague d’émotions en Colombie et aux quatre coins de la planète.

Son frère: "Luis a encore beaucoup de rêves à réaliser"

Les messages de soutien affluent ces dernières heures. Sa famille et ses proches attendent des nouvelles, que tous espèrent positives. Son frère, Leonardo, s’est exprimé sur Caracol Sports: "Je me souviens qu'il a été victime d'intimidation à l'école, mais un jour, il a décidé qu'il n'allait pas se laisser faire et il a commencé à s'entraîner à la boxe. Luis a encore beaucoup de rêves à réaliser et je sais qu'il va se réveiller."

Originaire du département de Santander (au nord-est de la Colombie), Luis Quinones n’avait perdu aucun de ses combats avant d’affronter José Munoz. Il été sorti vainqueur de ses dix premiers affrontements sur le ring, dont six fois par KO.