Boxe: Donaire conserve sa ceinture des coqs avec un beau KO face à Gaballo

A 39 ans, le Philippin Nonito Donaire a conservé sa ceinture de champion du monde WBC chez les poids coqs en mettant KO son compatriote Reymart Gaballo, dans la nuit de samedi à dimanche, en Californie (sur RMC Sport 1).

"The Filipino Flash" a encore frappé. A 39 ans, le Philippin Nonito Donaire (42 victoires, dont 28 par KO, pour 6 défaites) a conservé sa ceinture de champion du monde WBC chez les poids coqs en dominant sans trembler son compatriote Reymart Gaballo, dans la nuit de samedi à dimanche, en Californie (sur RMC Sport 1). Patient, jamais débordé, il a fait la différence par KO dès la quatrième reprise, d'un crochet du gauche porté au corps. Gaballo (25 ans), qui était invaincu avant ce combat (24 victoires dont 20 par KO), n’a pas réussi à s’en remettre.

Il veut une revanche contre Naoya Inoue

"Maintenant je veux le titre unifié. Il n’y a aucune bataille que je peux gagner sans ma femme, je veux la remercie pour son soutien. J’ai tellement d’expérience, tellement de combats. J’attendais quelque chose de différent de la part de Gaballo, je pensais qu’il serait plus agressif mais il était fuyant. J’ai tenté d’envoyer plusieurs fois mon crochet gauche. Mon objectif était d’être sans pitié. Il a beaucoup de cœur mais mon dernier coup était trop précis pour lui. Je lui ai dit de revenir, car c’est un super combattant", a réagi Donaire, qui envisage désormais une revanche face au Japonais Naoya Inoue, qui l’avait fait plier en novembre 2019.

"C’est entre les mains de mon manager. Je sais qu’on va y arriver, on va tout faire pour que ce combat arrive, j’ai hâte d’y être. Merci à tous mes fans, ce soir je suis heureux", a-t-il ajouté, tout sourire. Légende de la boxe, déjà champion dans quatre catégories différentes (poids mouches, coqs, super-coqs et plumes), et considéré comme le porte-drapeau de la boxe philippine depuis la retraite de Manny Pacquiao, Donaire avait déjà envoyé un message fort en mai dernier. A Los Angeles, il avait battu par KO le Français Nordine Oubaali, qui avait perdu sa ceinture WBC des poids coqs.