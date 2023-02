Boxe: le youtubeur Jake Paul intègrera les classements mondiaux s'il domine le demi-frère de Tyson Fury

La WBC a confirmé ce mercredi qu'elle intègrerait Jake Paul à son classement mondial des lourds-légers si le youtubeur parvient à battre Tommy Fury, demi-frère de Tyson Fury, lors d'un combat programmé fin février en Arabie saoudite.

Tout avait commencé tel un défi et une sorte de blague géante pour enflammer ses abonnés. Mais petit à petit les youtubeurs Logan et Jake Paul font leur trou dans les sports de combat. Pendant que son frère aîné Logan se fait une jolie place parmi les stars du catch, Jake pourrait marquer les esprits au sein de la boxe mondiale.

Le 26 février prochain, l’Américain de 26 ans affrontera Tommy Fury, demi-frère du champion Tyson Fury, dans un combat spectaculaire disputé en Arabie saoudite. Encore plus fort, en cas de victoire, Jake Paul sera officiellement intégré aux classements mondiaux de la WBC.

"Il mérite les opportunités que tout autre boxeur a"

En marge du duel pour la ceinture lourds-légers entre Badou Jack et Ilunga Makabu, frère de Martin Bakolé le tembeur de Tony Yoka, Jake Paul va même avoir droit au deuxième combat principal de la soirée organisée à Diriyah. La récompense d’une belle montée en puissance de la part de celui qui compte 22 millions d’abonnés sur Instagram et d’un vrai engagement dans la boxe.

"Jake Paul a été proche de la WBC pendant plusieurs années, à commencer par le premier événement promu au Royaume-Uni lorsque son frère, Logan, a combattu KSI, a indiqué Mauricio Sulaiman, le président de la WBC, via un communiqué diffusé par sa fédération. Cette nuit-là, Jake a remporté la ceinture amateur WBC dans l’un des combats préliminaires. Jake a un vrai dévouement et du respect pour le sport et le WBC ne tolérera aucune discrimination contre qui que ce soit, il mérite les opportunités que tout autre boxeur a. Il a démontré une puissance de frappe et des compétences améliorées ainsi qu'un menton solide."

En cas de succès face à Tommy Fury, vainqueur de ses huit premiers combats chez les pros, Jake Paul franchira donc un nouveau pallier dans sa carrière de boxeur. Une aventure dans le noble art déjà marquée par quelques coups d’éclat comme un KO monumental face à l’ancien basketteur Nate Robinson et surtout des victoires sur les anciens combattants de MMA Ben Askren, Tyron Woodley et l’ex-champion UFC Anderson Silva.

Avant le combat fin février, Tommy Fury a déjà promis d’infliger un terrible KO à Jake Paul avant la fin du quatrième round. Mais le Britannique a aussi expliqué, selon les confidences faites par ce cher Tyson Fury, qu’il ne combattrait plus s’il venait à perdre face au youtubeur.