Boxe: sous les yeux de Ronaldo, Tommy Fury s'impose face à Jake Paul au bout des 8 rounds sur décision partagée

Si la logique d'avant-combat a été respectée avec la victoire de Tommy Fury sur Jake Paul ce dimanche en Arabie Saoudite, le combat est allé au bout des huit rounds dealés entre le boxeur et l'influenceur. Le sort a été scellé sur décision partagée, sous le regard d'un certain Cristiano Ronaldo.

Tout sourire, Cristiano Ronaldo a pris la pose avec Mike Tyson et Derek Chisora avant le grand rendez-vous. Le joueur d'Al-Nassr a profité de la proximité géographique ce dimanche pour assister au combat entre Tommy Fury et Jake Paul, en Arabie Saoudite.

Sur le papier, il y avait peu de doute entre le boxeur - demi-frère de Tyson Fury - et l'influenceur qui s'est sérieusement mis au ring et restait jusque-là invaincu... face à des retraités des sports de combat. Et la logique a finalement été respectée puisque Tommy Fury a signé un neuvième succès en autant de combats. Mais il aura fallu huit rounds (le format dealé pour cet événement) et une décision partagée, après un duel animé.

76-73 pour deux des juges en faveur de Fury, 75-74 pour le troisième juge qui a mis Paul légèrement devant.

Un rematch en vue?

Revenu à la boxe en 2020 après un passage par la case téléréalité, Tommy Paul - tout juste devenu papa - aurait dû affronter le youtubeur devenu boxeur en décembre 2021. Mais il avait finalement renoncé en raison d’une infection thoracique et d’une côté cassée. "J'avais rêvé que je gagnerais ce combat. Les gens ont douté de moi mais tout le monde peut prendre note désormais, a-t-il lâché sur le ring après sa victoire ce dimanche. J'avais une telle pression sur mes épaules, le poids du monde, et j'ai fait face. C'est un titre mondial pour moi, mon destin, mon premier main event."

En face, Jake Paul, a reconnu ne pas avoir livré sa "meilleure performance": "Je me sentais à plat. J'ai été malade deux fois, je me suis blessé au bras... ce n'était pas ma meilleure performance mais ce n'est pas une excuse.Je reviendrai plus fort." Les deux hommes ont déjà ouvert la porte à un rematch.