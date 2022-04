Boxe: évènement, le combat Fury-White diffusé en exclusivité sur RMC Sport 1 samedi!

RMC Sport diffusera en exclusivité le très attendu combat des lourds entre Tyson Fury, champion du monde WBC et roi de la boxe, et son compatriote britannique Dillian Whyte, l’un des plus gros puncheurs du monde.

C’est un évènement et il sera diffusé en exclusivité sur RMC Sport 1, samedi! Le combat de titans entre Tyson Fury (33 ans, 31 victoires, dont 22 par KO, un nul), champion du monde WBC et actuel roi de la boxe, et son compatriote britannique Dillian White (34 ans, 28 victoires dont 19 par KO pour 2 défaites), un des plus gros puncheurs du monde, sera retransmis sur nos antennes, samedi en prime time à partir de 20h30, juste après la journée de Premier League (également diffusée sur RMC Sport).

Ce championnat du monde des lourds se disputera dans l’ambiance survoltée de Wembley et ses 80.000 spectateurs attendus. Ce pourrait être le dernier combat de Tyson Fury, qui a encore rappelé sa volonté de partir la retraite après ce choc.

"Voilà le plan, a-t-il annoncé mercredi. Obtenir une bonne victoire à Wembley samedi soir, se détendre, s’asseoir et profiter de la vie, a lancé le combattant originaire de Manchester lors d’un entraînement ouvert à la presse. J’apprécie chaque seconde de cette semaine."

Passé par une grave dépression après la conquête des titres WBA, IBF, WBO et IBO face à Wladimir Klitschko en 2015, Fury a relancé sa carrière en 2018 pour remonter sur le toit de la boxe. Une deuxième vie qui l’a ramené sur le toit de la boxe mondiale après ses trois victoires homériques contre Deontay Wilder.

"Cela a été un long voyage, avec des hauts et des bas dans ma carrière, beaucoup de hauts et de bas, a rappelé Fury cette semaine. J'arrive à 34 ans dont 20 ans en tant que boxeur. C'est assez pour n'importe qui. Il y a beaucoup d'autres choses que je dois faire, comme m'occuper de mes enfants et de ma femme et en profiter." Beaucoup aimeraient qu’il prolonge le plaisir avec une dernière confrontation face au vainqueur du combat entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua. Il n’a rien dit à ce sujet mais se concentre déjà sur son rendez-vous face à White ? A suivre donc sur RMC Sport 1, samedi.