Boxe: Fury réitère son envie de retraite après son combat face à Whyte

Tyson Fury a réaffirmé ce mardi soir son intention de mettre fin à sa carrière après son combat face à Dillian Whyte. Le champion WBC des poids lourds partirait à la retraite après l’affrontement prévu samedi à Wembley.

Champion linéaire et détenteur du titre WBC des poids lourds, Tyson Fury va défendre sa ceinture samedi contre Dillian Whyte. Dans une enceinte de Wembley à guichets fermés pour ce duel 100% britannique, le "Gypsy King" compte bien conserver son bilan immaculé chez les pros. Invaincu en 32 combats (31 victoires dont 22 par KO et une égalité), le boxeur de 33 ans a également prévu de raccrocher après son duel face à son compatriote. Ce mardi à quelques jours seulement de monter dans le ring, Tyson Ring a réaffirmé son envie de partir à la retraite après le combat avec Dillian Whyte.

"Voilà le plan. Obtenir une bonne victoire à Wembley samedi soir, se détendre, s’asseoir et profiter de la vie, a lancé le combattant originaire de Manchester lors d’un entraînement ouvert à la presse. J’apprécie chaque seconde de cette semaine."

"20 ans comme boxeur, c'est assez pour n’importe qui"

Une semaine de préparation qui devrait donc être la dernière de sa carrière professionnelle si l’on se fie à ses déclarations. Considéré comme le meilleur boxeur de sa génération et peut-être l’un des meilleurs de l’histoire de la boxe en terme de style dans le ring, Tyson Fury veut p asser à autre chose. Passé par une terrible dépression après la conquête des titres WBA, IBF, WBO et IBO face à Wladimir Klitschko en 2015, l’Anglais a finalement relancé sa carrière en 2018. Une deuxième vie qui l’a ramené sur le toit de la boxe mondiale après une fabuleuse trilogie contre Deontay Wilder.

"Cela a été un long voyage, avec des hauts et des bas dans ma carrière, beaucoup de hauts et de bas, a encore estimé le champion de la WBC dans des propos rapportés par le Daily Mail. J'arrive à 34 ans dont 20 ans en tant que boxeur. C'est assez pour n'importe qui. Il y a beaucoup d'autres choses que je dois faire, comme m'occuper de mes enfants et de ma femme et en profiter."

Fury veut "tout laisser" sur le ring face à Whyte

Adversaire de Tyson Fury ce samedi dans l’enceinte mythique de Wembley, Dillian Whyte (28 victoires dont 19 par KO pour 2 défaites) tentera lui de gâcher la fin de sa carrière en lui infligeant une première défaite.

"Nous allons nous battre et tout laisser sur le ring, je laisserai chaque once de force et d'énergie que j'ai dans mon corps sur le ring samedi soir", a encore promis Tyson Fury avant son duel tant attendu.

Reste toutefois à savoir si Tyson Fury honorera sa promesse et partira vraiment à la retraite. Parmi les défis qui pourraient le pousser à prolonger un peu le plaisir (pour les fans du noble art): une potentielle affiche de rêve face au vainqueur de la revanche entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua. Un combat pour unifier toutes les ceintures de la catégorie des poids lourds, voilà peut-être bien le seul but qui pourrait encore animer ce cher "Gypsy King". Mais d’abord, il faudra venir à bout du costaud Dillian Whyte. Roi du ring ou du bluff, la réponse viendra bientôt.