Boxe: Figueroa domine Nery par KO et unifie les titres WBA et WBC des super-coqs

Brando Figueroa a unifié les titres WBA et WBC des super-coqs ce samedi à Carson en Californie. Le boxeur américain a remporté son duel de champions en battant le Mexicain Luis Nery par KO lors du septième round.

En attendant le choc entre Nordine Oubaali et Nonito Donaire le 29 mai prochain pour le titre WBC des coqs, Brandon Figueroa s’est adjugé les titres WBA et WBC des super-coqs face à Luis Nery dans la nuit de samedi à dimanche à Carson en Californie. Dans un combat d’unification entre les deux champions, l’Américain s’est montré beaucoup plus costaud que son rival mexicain.

A 42 secondes de la fin de la septième reprise, un crochet du gauche de Figueroa au plexus a fait plier en deux Nery, qui s'est alors écroulé en arrière, sans pouvoir se relever au comptage des dix secondes effectué par l'arbitre.

Un combat accroché

Cet épilogue d'un combat engagé, très accroché, parfois brouillon, a récompensé le coup d'accélérateur de l'Américain de 24 ans, qui semblait alors compter un léger retard aux points. Durant ce 7e round, il a placé plus de coups au visage et c'est ce crochet du gauche, précédé d'un gros jab du droit en bas du cou, qui ont eu raison de Nery apparu fatigué. Des coups au corps qui constituaient ironiquement la stratégie de son adversaire.

Figueroa, qui détenait la ceinture WBA, ajoute donc la WBC à son palmarès. Il compte désormais 22 victoires dont 17 avant la limite, 1 nul. Nery concède lui à 26 ans sa première défaite en 32 combats (31 succès dont 24 avant la limite).

Un nouveau combat d’unification face à Fulton

La suite s’annonce aussi belle pour la catégorie des super-coqs. Présent à Carson ce week-end, Stephen Fulton est entré sur le ring après la victoire de Brandon Figueroa pour relever son défi.

"C'est mon heure maintenant, a lancé le champion WBO J'ai attendu ce moment. [...] Je suis prêt pour mon moment."

Après avoir unifié les titres WBA et WBC, l’Américain tentera donc de ravir la ceinture WBO de "Cool Boy Steph".

Le rendez-vous est pris pour le 11 septembre. Invaincu en 19 combats pros, Stephen Fulton aura à cœur d’infliger sa première défaite à Brandon Figueroa.