Boxe: Fury a bien fêté sa victoire contre Wilder à Las Vegas

Magistral sur le ring face à Deontay Wilder samedi soir à Las Vegas, le poids lourd britannique Tyson Fury est directement allé fêter sa victoire en boîte de nuit avec le DJ Steve Aoki. Avant de remettre ça quelques heures plus tard lors d'une pool party.

Il y a les boxeurs "normaux", qui restent au sol après avoir goûté à la droite atomique de Deontay Wilder. Et puis il y a Tyson Fury, qui repart à la guerre après deux knockdowns, terrasse avec brio - et en 11 rounds - le Bronze Bomber pour conserver sa ceinture WBC de champion du monde, puis s'en va aussitôt en boîte de nuit pour arroser ça.

Magistral samedi soir sur le ring de la T-Mobile Arena de Las Vegas, le poids lourd britannique a encore régalé ses fans les heures suivantes, en fêtant comme il se doit son succès au Hakkasan, un établissement de nuit où le DJ Steve Aoki animait une soirée.

Une deuxième fête le dimanche

Sur de nombreuses vidéos partagées par Aoki, l'épouse de Fury ou quelques inconnus, on peut ainsi voir le Gypsy King en train d'ambiancer la foule, en chantant (ou plus exactement criant) dans le micro tendu par le DJ, et en dansant torse nu sur la scène, totalement surexcité.

Mais ce n'est pas tout. Alors qu'il a quitté la petite sauterie aux alentours de 3-4h du matin, Fury... a remis ça le dimanche, lors d'une pool party - une fête ensoleillée au bord de la piscine d'un gros hôtel de Las Vegas - de nouveau animée par Steve Aoki.

Accompagné de son clan, le boxeur anglais a encore tombé le t-shirt pour évacuer un peu la frustration des semaines précédant le combat, fumant au passage quelques cigares et descendant quelques bouteilles. Le show permanent.