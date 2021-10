Boxe: Fury à deux reprises au tapis, Wilder héroïque puis KO… les meilleurs moments du combat de l’année en vidéo

Le troisième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder samedi à Las Vegas a tenu toutes ses promesses avec la victoire par KO du Britannique au 11eme round. Retour sur un duel qui restera dans l’histoire de la boxe.

Un combat d’anthologie. Le troisième volet de la trilogie Fury-Wilder restera dans l’histoire comme l’un des plus grands sommets de la boxe. Après un nul controversé en 2018, une victoire du Britannique en 2020, le "Gypsy King" a conservé sa ceinture WBC des poids lourds après avoir à nouveau mis KO l’Américain au 11eme round, samedi à Las Vegas. Si Tyson Fury est bien le plus fort, il faut être deux pour faire un grand combat. Et à la T-Mobile Arena, Deontay Wilder n’a jamais démérité, offrant une résistance héroïque sur le ring.

Fury deux fois au tapis

Dès le 3eme round, Fury met son adversaire au tapis. A la 4e reprise, c’est le "Bronze Bomber" qui envoie l’Anglais deux fois au sol. Les deux boxeurs se rendent coup pour coup. Il y a du KO dans l’air. Fury reprend ses esprits et la maîtrise du combat. L’intensité est énorme et l’arbitre réclame un docteur pour examiner le boxeur américain, abimé. Wilder, de plus en plus en difficulté, flanche une nouvelle fois à la 10e sur une droite terrible de Fury qui lève les bras au ciel.

Et puisqu’il était écrit que ce combat n’irait pas jusqu’au bout, le "Gypsy King" donne le coup de grâce au 11eme round. Une nouvelle droite terrible met Wilder KO, dans les cordes. Et cette fois, l’Américain ne se relèvera pas.