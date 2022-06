Boxe: Fury serait en pourparlers pour sortir de sa retraite et défier le vainqueur de Joshua-Usyk

D'après le Daily Mail, Tyson Fury, qui a pourtant annoncé sa retraite, serait en négociations avancées pour un combat en décembre contre le vainqueur du choc Joshua-Usyk. En jeu: toutes les ceintures mondiales des poids lourds.

"Aucune somme d'argent ne me fera sortir de ma retraite", avait-il pourtant récemment annoncé. Mais selon une information dévoilée vendredi soir par le Daily Mail, Tyson Fury, champion du monde WBC des poids lourds, est en discussions avancées pour affronter le vainqueur du combat à venir pour les ceintures WBA, IBF et WBO entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk en décembre. Celui-ci, pas encore officiel, devrait avoir lieu en août.

L'événement avec Tyson Fury pourrait se tenir en Arabie saoudite, juste avant la finale de la Coupe du monde de football au Qatar. La date choisie pourrait être le 17 décembre. Le vainqueur de ce duel au sommet réunirait toutes les ceintures mondiales des poids lourds (WBA, IBF, WBO, WBC).

Le projet serait particulièrement soutenu par Mohammed bin Salman, prince héritier d'Arabie saoudite. Selon une source citée par le tabloïd anglais, le dirigeant "souhaite que le monde reconnaisse que l'Arabie saoudite est bien plus qu'un pays pétrolier, et que le sport et la culture en font partie intégrante". En décembre 2019, le royaume avait organisé, à Diriyah, le deuxième choc entre Anthony Joshua et Andy Ruiz Jr.

Usyk-Joshua devrait avoir lieu le 20 août

Invaincu en 33 matchs, Tyson Fury, 33 ans, avait annoncé sa retraite en avril après une victoire face à Briton Whyte pour le titre WBC des poids lourds. "Je voulais partir au sommet, sur un grand coup. Près de 100.000 personnes à Wembley, une victoire par KO: on n'oubliera pas le Gypsy King (le roi gitan) de sitôt", avait-il clamé. Mais à peine était-il terminé que des rumeurs commençaient à courir sur un possible retour contre Oleksandr Usyk ou contre l'autre Britannique Anthony Joshua.

En attendant, le combat Usyk-Joshua devrait avoir lieu le 20 août dans un pays du Moyen-Orient. "Cette date est la plus probable", a déclaré, le 8 juin, le promoteur Oleksandr Krasyuk. L'Ukrainien Usyk, 35 ans, avait conquis les ceintures WBA/IBF/WBO en septembre dernier, en battant le tenant Joshua, 32 ans, aux points à l'unanimité. Le Britannique avait immédiatement demandé une revanche.

L'organisation de celle-ci a été perturbée par le déclenchment de la guerre en Ukraine. Usyk était alors rentré chez lui, à Kiev, pour prendre les armes et se "défendre". Il a, depuis, quitté le pays pour préparer ce combat à 95 millions d'euros.