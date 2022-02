Guerre en Ukraine: Klitschko, Stakhovsky, Lomachenko, Usyk... ces sportifs qui ont pris les armes

Les affrontements entre les troupes russes et ukrainiennes se poursuivent ce lundi. Alors que des pourparlers entre les deux pays doivent se tenir, plusieurs sportifs de renom sont déjà rentrés dans leur pays afin d'aider les forces sur place.

Ils sont nombreux à avoir répondu à l'appel de leur patrie. Tandis que les affrontements entre les troupes russes et ukrainiennes se poursuivent ce lundi, en attendant des pourparlers prévus dans la journée, plusieurs sportifs ukrainiens sont rentrés et ont d'ores et déjà pris les armes.

Les stars de la boxe ukrainienne prêtes à faire front

Parmi eux, les boxeurs (et anciens boxeurs) sont bien représentés au sein des rangs de l'armée. Les premiers, les plus emblématiques, sont bien évidemment les frères Klitschko, à commencer par l'aîné, Vitali. L'ancien champion du monde des poids lourds, maire de Kiev depuis 2014, se fait entendre depuis le début du conflit afin d'interpeller la communauté internationale sur la situation dans son pays. Inscrit depuis février sur la liste des volontaires prêts à se battre, tout comme son cadet Wladimir, lui aussi ex-champion du monde des lourds, ses prises de paroles sont presque autant médiatisées que celles de son président, Volodymyr Zelensky.

Plus récemment, Vasyl Lomachenko, champion du monde poids plumes WBO, super-plumes WBO, poids légers WBA, WBO et WBC, a annoncé qu'il rejoignait le bataillon de défense territoriale de Belgorod-Dnestrovsky, près d'Odessa. Le boxeur de 34 ans a partagé une photo de lui portant un habit militaire et une arme sur sa page Facebook.

Présent à Londres en début de semaine dernière, Oleksandr Usyk, champion du monde unifié des poids lourds, est lui aussi rentré à Kiev en fin de semaine dernière, où vivent sa femme et leurs trois enfants. Sur son compte Instagram, celui qui est en pleine négociations avec Anthony Joshua pour une revanche a appelé dans une vidéo à "arrêter la guerre au plus vite". Un message repris par le champion de MMA au Bellator, Yaroslav Amosov, qui a lui aussi posté sur ses réseaux sociaux sa volonté de s'engager parmi les forces ukrainiennes.

"Protéger nos maisons et nos familles des forces armées russes"

D'autres athlètes ont également rejoint la liste des volontaires pour prendre les armes afin de défendre leur pays. Ancien 31e joueur mondial, l'ancien tennisman Sergiy Stakhovsky a franchi le cap. Dans un entretien avec Sky Sports samedi, le néo-retraité de 36 ans a affirmé, les larmes aux yeux, qu'il rejoignait les réservistes. "Je n’ai pas d’expérience militaire mais j’ai de l’expérience avec les armes, à titre privé. Je ne vois pas pourquoi la majorité de mes compatriotes doivent risquer leurs vies pour protéger leurs familles et les envoyer loin de tout cela", expliquait-il.

Tout juste revenu des Jeux olympiques de Pékin, le champion du monde 2019 de la poursuite en biathlon, Dmytro Pidruchnyi, a lancé un appel à l'aide sur Instagram, en précisant que lui et son équipe allaient rester en Ukraine "pour protéger nos maisons et nos familles des forces armées russes".

En dehors des frontières, les marques de soutien se sont multipliées notamment sur les pelouses de Premier League ou de Ligue 1. Une façon de rappeler que le monde su sport aussi, via son écho médiatique, apportait son soutien au peuple ukrainien.