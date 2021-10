Boxe: Jake Paul annonce son prochain combat face à Tommy Fury

Le youtubeur Jake Paul a annoncé sur Twitter qu'il affrontera l'Anglais Tommy Fury le 10 novembre prochain, pour son cinquième combat en tant que boxeur professionnel.

Le youtubeur Jake Paul a annoncé sur Twitter qu'il affrontera le boxeur britannique Tommy Fury pour son prochain combat le 18 décembre à l'Amalie Arena de Tampa, en Floride. Le combat, qui sera diffusé sur Showtime PPV, sera disputé à un poids de 192 livres selon un communiqué de presse.

Premier combat de Jake Paul face à un professionnel

Jake Paul compte plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube, et affiche un record d'invincibilité à quatre victoires en tant que boxeur professionnel. Il a remporté des victoires par KO contre une autre star des médias sociaux, AnEsonGib, l'ancien champion de NBA Slam Dunk Nate Robinson, l'ancien prétendant au titre UFC Ben Askren et, plus récemment, une victoire par décision partagée contre l'ancien champion UFC Tyron Woodley.

Face à Tommy Fury, la star américaine fera face pour la première fois à un boxeur professionnel. Fury, est le demi-frère du champion des poids lourd Tyson Fury et ancienne vedette de "Love Island UK". Il n'a pas perdu en sept combats. Il vient de remporter une victoire par décision unanime sur Anthony Taylor, en marge du combat de Paul contre Woodley en septembre.

"C'est mon monde, et il n'a pas sa place ici"

"Jake Paul est sur le point de prendre une sérieuse leçon de vie", a déclaré Fury dans un communiqué de presse. "C'est mon monde, et il n'a pas sa place ici. Je ne suis pas un de ces hommes de MMA ou de ces joueurs de basket, j'ai boxé toute ma vie. Le 18 décembre, je montrerai au monde entier la différence entre un YouTuber et un vrai combattant", a-t-il prévenu. Jake Paul a déclaré qu'il attend "avec impatience" son défi "le plus difficile à ce jour".

Sur Twitter aussi les deux futurs adversaires se sont chambrés. "Il est temps de dire adieu à votre nom de famille et à l'héritage de votre famille en matière de boxe" a lancé le néo-boxeur au moment de l'annonce du combat sur son compte. Ce par quoi l'Anglais Fury a répondu: "Il est temps de faire ce qui aurait dû t'être fait il y a longtemps… Tu vas être assommé."