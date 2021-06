Boxe: le discours lunaire du frère de Logan Paul avant le combat contre Mayweather

Le frère de Logan Paul, Jake, a partagé sur les réseaux sociaux son discours de motivation avant le combat contre Floyd Mayweather le week-end dernier. Et c'est... surprenant.

Et si c'était ça, le secret pour survivre huit rounds face à Floyd Mayweather? Alors que le YouTuber Logan Paul a plus ou moins créé la surprise en allant au bout de son combat contre l'ancien champion du monde le week-end passé, son frère Jake a publié ce jeudi son discours de motivation dans le vestiaire.

La séquence, couverte d'une douce mélodie, montre Jake lisant des phrases presque incantatoires à son frangin avant le choc. "Ton esprit est un outil puissant, laisse ton cerveau réveiller chaque cellule de ton corps, peut-on entendre. Je veux que tu te visualises en train de gagner maintenant, et que tu le ressentes dans chaque cellule de ton corps. Rejoue cette victoire. Tu n'es qu'à quelques instants de ce moment, la réalité ne t'a pas encore rattrapé."

"C'est ton jour"

Et de l'assurer: "Lorsque tu pénètreras sur ce ring dans quelques instants, ton énergie sera la plus forte du stade. Ton énergie s'élèvera au-dessus. Pas de nervosité, rien d'autre en tête, juste une tâche simple pour laquelle tu as vécu toute ta vie. C'est ton jour. Tu as tout bien fait, tu as déjà gagné. Il s'agit maintenant de montrer au monde de quoi tu es fait et qui est ce putain de Logan Paul. C'est pour ta famille, pour tes futurs enfants, je veux que tu te battes pour eux. Tu me l'as déjà dit: reviens avec la victoire, ou reviens sur ton bouclier."

Ce après quoi Jake, Logan Paul et ses coachs ont formé un cercle, battu des bras et poussé de surprenants cris afin "d'envoyer de l'énergie" au boxeur.

Si le combat d'exhibition n'a offert aucun vainqueur, il a visiblement rempli les poches des deux acteurs. Selon la presse américaine, dont The Athletic, plus d'un million de téléspectateurs ont ainsi déboursé les 49,99 dollars du pay-per-view proposé par le diffuseur Showtime. Un chiffre qui n'a plus été atteint pour un combat professionnel depuis 2018, et le choc entre Canelo Alvarez et Gennady Golovkin.