Boxe (Jeux européens): "Peut-être que je suis dépassé, on ne sait pas", Bauderlique amer après sa défaite

La tête est lourde pour Mathieu Bauderlique. À 33 ans, le boxeur français rêvait d’une deuxième participation aux Jeux olympiques après sa médaille de bronze conquise à Rio en 2016. Mais à Nowy Targ, au Sud de Cracovie, le Nordiste a subi ce samedi une défaite cinglante face au Britannique Taylor Jay Bevan (5-0), 22 ans, au premier tour du tableau des moins de 80 kilos lors des Jeux européens. L'ancien champion d’Europe professionnel a même été compté au 3e round. Il reconnait ses erreurs et se questionne sur ce retour en amateur.

"C'est une grosse déception pour ma part. Échouer aussi tôt dans le tournoi européen, ce n’est pas ce qu’on avait envisagé, avoue-t-il. Ce n’est pas l’expérience, c’est le rythme. Je suis peut-être un peu dépassé par le rythme et la fougue de la jeunesse. Stratégiquement j’ai été très mauvais sur ce plan de match. On ne peut pas revenir en arrière malheureusement. J’aurais pu penser que mon expérience allait parler à travers ce tournoi. C’est un peu trop tôt pour moi pour briller malheureusement."

"Je retombe toujours dans mes travers"

Malgré cette énorme désillusion, Mathieu Bauderlique garde l'objectif des JO 2024 et des tournois de qualifications en tête. "On tombe encore sur les fesses. Je n’arrive pas à faire jouer mon expérience face à des petits jeunes qui veulent votre peau. J’ai été médaillé olympique, j’ai une grosse carrière en professionnelle. Ils misent tout dans leur combat. Pour eux, c’est une finale contre moi. Je retombe toujours dans mes travers. C’est malheureux d’en arriver là."

De là à remettre en question son envie de continuer dans le monde amateur ? "Peut-être que je suis dépassé, on ne sait pas. Je suis peut-être trop vieux pour ça, on ne sait pas. J’ai mis toutes les chances de mon côté pourtant. J’ai été surpris par la vitesse, par le jeu de jambes. Je cherche trop à faire mal sur un coup. Ce n’est pas en amateur qu’on peut faire ça. A chaque fois je pense avoir assez d’expérience, mais non."