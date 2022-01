Boxe: le Congolais Makabu conserve sa ceinture WBC des lourds-légers

Ilunga Makabu est venu à bout aux points du Sud-Africain Thabiso Mchunu, samedi dans l'Ohio, pour garder sa ceinture WBC des lourds-légers, qu'il détient depuis 2020. Canelo Álvarez pourrait être son prochain adversaire.

Ilunga Makabu, originaire de la République démocratique du Congo, a conservé sa ceinture WBC des lourds-légers, qu'il détient depuis 2020 et qu'il remettait en jeu pour la deuxième fois, en battant difficilement aux points le Sud-Africain Thabiso Mchunu, samedi à Warren dans l'Ohio. Makabu, 34 ans, retrouvait un adversaire qu'il avait déjà battu en 2015 à Durban, par arrêt de l'arbitre à la 11e reprise.

Il pourrait défier Canelo Alvarez

Son nouveau succès a été beaucoup plus difficile, deux des trois juges seulement le donnant gagnant (115-113, 116-112), le troisième attribuant la victoire à Mchunu ( 115-113). Le palmarès de Makabu est désormais de 29 victoires (dont 25 avant la limite) et 2 défaites. Celui de Mchunu, très mécontent du verdict au point de bousculer son adversaire après la fin du combat, est de 23 victoires (dont 13 avant la limite) et 6 défaites.

Le Congolais pourrait affronter lors d'un prochain combat dont rêvent tous les amateurs le Mexicain Canelo Alvarez, l'une des grandes stars actuelles de la boxe, au mois de mai. Alvarez, champion du monde dans quatre catégories différentes (super-welters, moyens, super-moyens, mi-lourds), a unifié en novembre les titres WBA/WBC/IBF/IBO des super-moyens.