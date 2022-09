Boxe: le Russe Kremlev réélu à la tête de la fédération internationale... sans élections

Alors que des élections étaient prévues ce dimanche pour la présidence de la fédération internationale de boxe amateur, l'actuel président russe Umar Kremlev a finalement été conforté par un vote de confiance lors du congrès de l'IBA.

C'était un vote très attendu, mais il n'a pas eu lieu. Le président de la fédération internationale de boxe amateur Umar Kremlev a été conforté par un vote de confiance lors du congrès de l'IBA. Initialement, de nouvelles élections pour la présidence de l'IBA étaient prévues ce dimanche à Yerevan en Arménie après que la réélection de Kremlev en juin dernier ait été invalidée par le tribunal arbitral du sport. Il devait être opposé au néerlandais Boris van der Vost.

Un vote de confiance se substitut à des élections

Mais surprise, un vote de confiance a été proposé aux présidents des fédérations présentes pour ce congrés sous la forme d'une question : "Voulez-vous voter pour une nouvelle élection du président ou pas?" Et le "non" l'a emporté à 74,65% (106 "non, 34 "ou" et 4 abstentions).

L'avenir de la boxe aux Jeux Olympiques risque fortement de s'assombrir suite à ce vote. Le CIO et son président Thomas Bach sont en conflit ouvert avec Umar Kremlev, à qui l'on reproche sa proximité avec le pouvoir russe et la dépendance au sponsor Gazprom. Si la boxe sera bien présente au programme de Paris en 2024, elle ne fait provisoirement plus partie de celui de 2028. Et le provisoire pourrait bien devenir définitif après cette décision de l'IBA.

"Des assassins de la boxe"

Ce dimanche, Dominique Nato, le président de la fédération française boxe avait pourtant prévenu dans une interview pour RMC Sport que "ceux qui voteront pour le Russe seront des assassins de la boxe". "C’est l’avenir de la boxe en général qui va se jouer (lors de cette élection), avait-il assuré. Pour le moment on est dans le programme olympique à Paris, c’est certain. Mais on n’est pas du tout au programme de Los Angeles. Le CIO a mis en demeure la fédération internationale de changer sa gouvernance et elle en a été incapable. C’est un russe, Umar Kremlev qui est président. Et tant qu’il sera à la présidence, on sera à l’extérieur du programme olympique."