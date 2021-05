Boxe: le très gros KO de Lara sur LaManna

Avant la victoire d’Andy Ruiz face à Arreola samedi à Carson (Californie), le combat de boxe entre Erislandy Lara et l'Américain Thomas LaManna a très vite tourné à l'avantage du Cubain, auteur d'un KO express au premier round.

Expéditif, le boxeur cubain Erislandy Lara a foudroyé l'Américain Thomas LaManna d'un crochet du gauche au premier round pour remporter le titre WBA vacant des poids moyens, samedi à Carson en Californie. Lara n'a pas traîné sur le ring du Dignity Health Sports Park, dans un combat disputé en extérieur avec un public parsemé en tribunes. Une minute et vingt secondes exactement, le temps d'éviter plusieurs fois la droite de son adversaire pour mieux placer sa gauche en haut du menton côté droit, qui a brutalement envoyé LaManna au tapis.

28eme victoire pour Lara

L'arbitre n'a pas eu à procéder à un comptage et a appelé immédiatement le corps médical pour s'assurer que le boxeur du New Jersey, battu par KO, allait bien. Voilà le Cubain de 38 ans nanti d'une ceinture mondiale dans une deuxième catégorie après les super-welters, dont il est le champion WBA et IBO depuis 2019. Son bilan est de 28 victoires dont 16 avant la limite, 3 défaites et 3 nuls. LaManna lui accuse désormais à 29 ans, sa cinquième défaite, pour 30 victoires et 1 nul. Après le triomphe du Cubain, Andy Ruiz a logiquement battu Chris Arreola pour son grand retour sur le ring.