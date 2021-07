Boxe: match nul entre Charlo et Castano dans le sommet des super-welters

Aucun vainqueur n'a été déclaré ce samedi soir à San Antonio entre Jermell Charlo et Brian Castano, lors d'un combat d'unification à quatre ceintures dans la catégorie des super-welters. Chacun conserve ses ceintures à l'issue de cette opposition.

Le combat d'unification à quatre ceintures, dans la catégorie des super-welters entre Jermell Charlo et Brian Castano, s'est terminé par un match nul, samedi à San Antonio (Texas). Aucun des deux boxeurs n'a donc pu devenir le premier champion unifié de l'histoire de cette catégorie.

Les deux boxeurs clament leur victoire

L'Américain Charlo conserve donc ses trois ceintures (WBC, WBA et IBF) alors que l'Argentin Castano est toujours le champion WBO de la catégorie. Mais ce combat a été plus équilibré que prévu car Castano, pus agressif, a bien résisté à Charlo et l'a même touché à plusieurs reprises.

L'un des juges a même donné l'avantage à Castano 114-113, un autre a opté pour un 114-114 et le troisième a surpris l'assistance en estimant que Charlo avait gagné 117-111. "J'ai gagné ce combat", ont réagi l'Américain et l'Argentin.



Les statistiques de Charlo sont désormais de 34 victoires, dont 18 par KO, une défaite et un nul, alors que Castano reste invaincu, avec 17 victoires (dont 12 par KO) et deux nuls. Le frère jumeau de Charlo, Jermall, est actuellement le champion invaincu des poids moyens WBC.