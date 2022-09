Boxe: Mayweather prévoit d'affronter à nouveau McGregor en 2023

Appelé à combattre la star japonaise du MMA Mikuru Asakura ce samedi (un affrontement qui sera diffusé sur RMC Sport), l’Américain Floyd Mayweather négocie actuellement une revanche face à Conor McGregor.

Floyd Mayweather a confirmé qu’une revanche contre Conor McGregor est bien dans les tuyaux. La négociation en cours, proche d’arriver à son terme, porte sur un potentiel combat professionnel qui pourrait avoir lieu en 2023. "Nous ne savons pas si ce sera une exhibition ou un vrai combat, mais il a été question des deux. Je préférerais une exhibition", a dévoilé Floyd Mayweather en exclusivité pour le Daily Mail.

"Je n'aime pas les combats où je dois subir de véritables punitions, a-t-il ajouté un brin provocateur à l’égard de son futur adversaire. Donc, des gars comme Conor McGregor et des gars qui ne frappent pas vraiment fort, comme les YouTubers ou les gars de l'UFC, ça ne me dérange pas vraiment d'entrer en collision avec ce genre d'individus, mais rien qui ne me mette dans une position où je vais me blesser ou me faire mal."

McGregor: "La boxe est mon premier amour"

Le premier affrontement qui a opposé Mayweather à McGregor s'est avéré être le dernier combat professionnel de celui qu'on considère comme l'un des plus grands boxeurs de l'histoire, portant son palmarès immaculé à 50 victoires. Surnommé "le combat du siècle", l’affrontement a ensuite été rebaptisé "Money Fight", en raison des fortes sommes d’argent qu’il a générées au bénéfice des deux boxeurs.

Mayweather aurait ainsi empoché 280 millions de dollars grâce à cet événement. Quant au Notorious, il aurait gagné 130 millions de dollars pour ce qui était son premier et unique combat de boxe. Le dernier? "La boxe est mon premier amour dans les sports de combat. Je me suis tellement amusé la dernière fois que j'étais sur le terrain. Il est certain que je reviendrai sur le ring", a-t-il promis à Sky Sports, alors qu’il s’exprimait en marge du Grand Prix de Formule 1 de Monaco en mai dernier.