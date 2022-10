Boxe: Nate Diaz gifle un membre de l'équipe de Jake Paul, qui réclame un combat

Dans les coulisses du combat entre Anderson Silva et Jake Paul, une altercation a eu lieu entre un membre du team du Youtubeur et Nate Diaz. Le frère de Logan Paul a publiquement appelé le pratiquant de MMA à le combattre.

Les choses ont chauffé en marge du combat entre Jake Paul et Anderson Silva samedi soir à Glendale, en Arizona. Alors que le YouTubeur américain a enchaîné une sixième victoire en six combats, mettant deux fois à terre la légende de l’UFC pour une victoire sur décision unanime (77-74, 78-73, 78-73), l'après-combat a été mouvementé en coulisses.

Présent dans les gradins de la Desert Diamond Arena pour regarder son coéquipier Chris Avila, Nate Diaz a suscité la controverse après que des images l'aient montré impliqué dans une altercation avec un membre de l'équipe de Jake Paul. On peut voir celui qui a fait ses adieux à l'UFC en septembre mettre une gifle à ce dernier sous l'oeil des caméras, créant une échauffourée.

>> Pour ne rien manquer de l'UFC, l'abonnement à RMC Sport 2 est par ici

"Combats-moi !", l'appel de Paul à Diaz après l'altercation

En conférence de presse après sa victoire, le Youtubeur a réagi à cette altercation en déclarant ouvertement vouloir combattre le pratiquant de MMA. "Je veux Nate Diaz. Il a essayé d’entrer dans mon vestiaire et de faire de la merde, mais il fuit toujours la putain d’arène. Alors Nate Diaz, arrête d’être une s***** et combats-moi. Et Canelo, toi aussi. Vous avez dit: ‘Oh, vous ne pouvez pas battre un attaquant, vous ne pouvez pas battre une légende comme Anderson Silva!' Je viens de le faire, alors pourquoi ne puis-je pas battre Canelo? N’importe qui, n’importe quand, n’importe où !"

Ce n'est pas la première fois que Nate Diaz a ce type de comportement. En décembre 2021, il a été impliqué dans une bagarre lors de la pesée avant le deuxième combat de Paul contre Tyron Woodley.