Boxe: Papot-Jkitou, choc de feu pour le noble art français

Champion IBA des super-welters, David Papot remet son titre en jeu face à Bilel Jkitou ce vendredi soir à Nantes (en direct à partir de 20h30 sur RMC Sport 2). Au-delà de la ceinture, ce combat entre deux personnalités que tout oppose ou presque s’inscrit comme le plus gros choc franco-français de l’année 2022. Présentation.

Des grands événements qui manquent, pas assez de champions au sommet des classements mondiaux, des promoteurs qui n’ont pas assez de grosses affiches à proposer… Malgré la réussite des Jeux de Rio en 2016, six médailles olympiques qui devaient impulser un renouveau du noble art dans notre pays derrière la locomotive Tony Yoka, la boxe française ne vit pas les plus belles heures de son histoire. Mais elle présente encore des soirées qui comptent. A commencer par celle de ce vendredi soir au Zénith de Nantes. Tout simplement le plus gros choc franco-français de l’année dans un ring de boxe.

D’un côté, le champion mondial IBA – qui ne fait pas partie des quatre grandes organisations de la discipline – des super-welters David Papot (26-0-1, 6 KO; 31 ans). De l’autre, son challenger Bilel Jkitou (15-1, 6 KO ; 30 ans). Un choc entre deux pugilistes que tout oppose ou presque, comme RMC Sport vous le raconte dans le film Ombre et Lumière consacré à leur combat, et qui sera charnière pour la suite de la carrière des deux et la possibilité de les voir grimper plus haut.

Papot, c’est le boxeur discret et esthète, le gars de Saint-Nazaire qui avance dans sa carrière sans faire de bruit et qui se revendique "quelqu’un qui n’aime pas la lumière". Ancien champion de France de la catégorie et champion WBA Continental chez les moyens, ce combattant toujours invaincu défend pour la deuxième fois son titre IBA conquis en juin 2021 face au Russe Evgeny Terentiev après sa victoire par décision partagée sur Ahmed El Mousaoui en juin dernier, déjà au Zénith de Nantes.

Numéro 1 français des super-welters (et dix-neuvième mondial) selon le site BoxRec, le numéro 12 du classement WBO cherchera à s’imposer pour grimper dans la hiérarchie mondiale et pouvoir rêver à de gros chocs internationaux. A domicile, celui qui explique préférer "être un grand dans sa région qu’un petit aux Etats-Unis" aura le soutien d’un public local qui apprécie son parcours. Mais il faudra relever un défi de taille.

Jkitou, c’est le boxeur flamboyant et guerrier, le gars de Nanterre qui avance dans sa carrière avec son talent, sa grande gueule (dans le bon sens du terme) et sa capacité à jouer sur les codes modernes des réseaux sociaux, comme lorsqu’il a imité un journal de BFMTV pour annoncer l’officialisation de ce combat contre Papot. Très suivi, à l’image de ses près de 200.000 abonnés sur Instagram, l’ancien champion WBC Francophone des super-welters et WBC Mediterranean des moyens est déjà un des boxeurs français les plus populaires sans avoir encore approché un titre mondial.

Alors qu’il sort d’une défaite par décision partagée face au Britannique Sam Eggington à Coventry en septembre 2021 pour la ceinture WBC Silver des moyens, un des plus beaux combats de l’année dernière, Jkitou doit se relancer pour revenir dans les discussions du classement mondial et espérer viser plus haut. Et le garçon est confiant, comme annoncé à Papot: "Tu vas avoir en face de toi quelque chose que tu n’as jamais connu". Opposition de caractère, opposition de style, ce choc franco-français a tout pour plaire aux amoureux du noble art. La boxe tricolore n’a pas dit son dernier mot, loin de là. Le combat Papot-Jkitou est là pour le prouver.