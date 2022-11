Boxe: "Tu le veux? On va t’enfler", Crawford explique pourquoi le choc contre Spence ne se fait pas

Détenteurs à eux deux de toutes les ceintures de la catégorie, les Américains Errol Spence Jr et Terence Crawford devaient se retrouver pour une unification totale des welters qui fait saliver le monde de la boxe. Mais les négociations en coulisses ont capoté et privent pour l’instant le public de ce choc bouillant. Crawford a pris la parole pour expliquer les raisons de cette situation frustrante.

Aura-t-on droit de déguster un jour ce bonbon convoité depuis si longtemps? Si la boxe est un sport fabuleux par les performances qu’il propose dans le ring, ses coulisses sont depuis longtemps un problème qui fait très mal à la discipline entre la multiplication des ceintures mondiales et les combats espérés par tous mais qui ne se font pas. Dernier exemple en date: Errol Spence Jr contre Terence Crawford.

Attendu depuis plusieurs années, ce choc d’unification totale des welters entre les deux meilleurs boxeurs américains du moment, le champion WBO (Crawford) et le champion WBC-IBF-WBA (Spence), avait tout pour se faire fin 2022. Après avoir ajouté la ceinture WBA à sa collection en battant Yordenis Ugas en avril, Spence avait annoncé la couleur en déclarant vouloir à tout prix ce choc pour son prochain combat. Idem pour Crawford après sa dernière défense de titre, en novembre 2021 contre Shawn Porter.

Avec un gros avantage par rapport au passé: "Bud" était désormais libre de son ancien contrat avec Top Rank, ce qui favorisait enfin un rapprochement avec la société Premier Boxing Champions de l’influent manager Al Haymon, la "maison" de Spence. Les rumeurs ont même longtemps indiqué la date du 19 novembre comme possibilité pour ce combat. Bref, il y avait tout pour. Restait juste à signer. Mais patatras. Saoulé de ne pas voir un accord se conclure, et rempli de l’envie de combattre au moins une fois cette année, Crawford a annoncé que son prochain combat serait le 10 décembre chez lui, à Omaha, dans le Nebraska, face… au Russe David Avanesyan, ceinture WBO en jeu, sur la nouvelle plateforme de streaming BLK Prime qui lui aurait promis un chèque à huit chiffres pour l'attirer.

Un choix expliqué dans le milieu par le ralentissement des discussions avec Spence, qui auraient achoppé sur le partage de bourse. Crawford aurait en effet accepté un partage au pourcentage en sa défaveur, et non une bourse garantie, mais aurait demandé en contrepartie à avoir son mot à dire sur les dépenses autour de l’événement afin de maximiser ses gains à la fin. Mais devant les multiples critiques qui s’abattaient sur le fait de le voir affronter Avanesyan et non Spence, Crawford a décidé de prendre la parole dans un live Instagram pour donner sa version. Qui aurait pu tourner bien autrement à l’écouter.

"Al Haymon est un bon mec, charmant, cool, détaille le champion WBO des welters. J’aime bien lui parler. Mais en même temps, Spence est son gars et je ne le suis pas. On n’a pas arrêté d’échanger sur les chiffres. Deux sociétés m’ont contacté car ils voulaient donner 25 millions de dollars garantis à Spence et moi pour monter ce combat. Comme je suis un vrai, j’appelle directement Spence. Mais il a dû appeler Al pour avoir la permission. Comme il ne m’a pas rappelé, j’ai transmis la proposition à Al. Qui m’a dit direct: 'Je ne laisserai personne d’autre s’approcher de ce combat'."

Pas de quoi décourager "Bud", ancien champion unifié à quatre ceintures chez les super-légers, de tout faire pour monter ce combat. Mais la suite aura raison de sa volonté. "Je suis le seul qui voulait prendre des risques. Je leur ai dit: 'OK, pas de garantie, je prends la plus petite partie de l’argent. Peu importe ce que vous voulez, je prends, car je suis assez confiant dans le fait que je vais battre ce mec.' Même si je savais que je me faisais enfler, je voulais juste un peu de transparence. Bien sûr que je veux vérifier si les chiffres correspondent à ce qu’ils me disent."

Et de poursuivre: "On ne m’a jamais offert de bourse garantie, pas une fois. On ne m’a jamais rien donné. C’était: 'Tu veux ce combat? On va t’enfler et tu auras ce que tu veux.' Mais maintenant, tu es fâché contre moi car j’ai pris un combat contre un adversaire compliqué, pour un plus gros chèque et une bourse garantie que tu ne m’offrais même pas. Tu es vraiment fou! Tu t’attends à ce que je permette qu’on me manque de respect, qu’on me marche dessus, et que j’accepte tout ça? C’est dingue!"

L'occasion d'envoyer quelques piques à Spence sur son manque de liberté dans les nnégociations. "Où était Errol Spence? Je ne l’ai pas entendu. Il était caché sous un rocher. Si tu es un vrai comme tu le dis, avec ton surnom 'The Truth', viens dire la vérité mon pote! Je t’ai appelé en te disant qu’il y avait tout cet argent sur la table. Qu’est-ce que tu fais? Tu n’es juste pas ton propre patron mec. Arrête de dire le contraire. Tu dois demander la permission à d’autres gens!" Crawford en profite également pour appuyer ce qui tourne dans le milieu au sujet du prochain adversaire de Spence maintenant que leur combat ne se fait pas.

"Al m’a dit que si je ne prenais pas ce combat, Spence ferait quand même un chèque à huit chiffres sans moi. Mais on m’a dit qu’il allait affronter un mec qu’il avait promis qu’il n’allait pas affronter: Keith Thurman (ancien champion WBA des welters détrôné par Manny Pacquiao en 2019, ndlr). Je ne sais pas si c’est vrai mais c’est ce se dit. Qu’est-ce qu’il en est? Tu as promis que tu n’affronterais pas ce gars et c’est ce qui va se passer? Ça veut dire que tu mentais. Mais vous voulez savoir pourquoi il doit affronter Thurman? A cause de l’argent! Il n’y a que ça qui compte. Il ne ferait pas autant d’argent à affronter Vergil Ortiz Jr ou Jaron 'Boots' Ennis. C’est évident. Qui peut-il affronter à part moi pour faire 20 millions de dollars? Personne." Crawford explique tout de même qu’il compte toujours affronter Spence après Avanesyan. Mais la question se pose: les deux camps finiront-ils par trouver un accord ou les coulisses du noble art nous priveront-elles encore d’un combat que tout le monde veut voir?