Boxe: Papot remporte le choc français de l'année contre Jkitou et conserve sa ceinture

Champion IBA des super-welters, David Papot remettait son titre en jeu face à Bilel Jkitou vendredi soir à Nantes (sur RMC Sport). Et le plus gros choc franco-français de l’année 2022, qui a tenu ses promesses, a tourné en faveur de David Papot.

C’était tout simplement le plus gros choc franco-français de l’année dans un ring de boxe. Avec, d’un côté, le champion mondial IBA - qui ne fait pas partie des quatre grandes organisations de la discipline - des super-welters, David Papot (31 ans). De l’autre, son challenger Bilel Jkitou (30 ans). Un choc entre deux pugilistes que tout oppose ou presque, comme RMC Sport le raconte dans le film Ombre et Lumière consacré à leur combat, et qui s’annonçait décisif pour la suite de leur carrière avec la possibilité de les voir grimper plus haut.

"Une grosse guerre"

Entre l’esthète et discret Papot, numéro 1 français des super-welters, et le flamboyant Jkitou, ancien champion WBC francophone des super-welters, le choc a tenu toutes ses promesses ce vendredi soir du côté du Zénith de Nantes (sur RMC Sport 2). Et à l’issue de douze reprises très intenses, c’est finalement Papot qui a conservé sa ceinture en l’emportant aux points, devant plus de 6.000 spectateurs. "Bilel a fait un excellent combat, c’était une grosse guerre, je pense que le public a pu apprécier ce combat", a savouré le gars de Saint-Nazaire au micro de RMC Sport.

"J’ai un staff de confiance, tout est mis en œuvre pour monter étape par étape. On ramène la victoire à la maison. J’ai fait le taf correctement. Je n’étais pas dans un jour exceptionnel, mais c’était un gros combat", a-t-il insisté. "J’ai perdu mais c’est la boxe qui gagne aujourd’hui, grand respect à ce grand champion, on a fait un énorme combat, a réagi de son côté Jkitou avec beaucoup de fair-play. Il y a eu deux oppositions de styles, il m’a bien emmerdé. Il a été fort stratégiquement et tactiquement. Il m’a dérangé avec sa position. J’apprends de ce genre de combat, j’en sors grandi."