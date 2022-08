Boxe: Pas de retraite en vue, dit Anthony Joshua

Avant son combat contre Oleksandr Usyk ce samedi, le boxeur britannique Anthony Joshua a assuré de son envie de poursuivre sa carrière peu importe l'issue de la rencontre à venir.

Le boxeur britannique catégorie poids-lourds Anthony Joshua ne prévoit pas de raccrocher les gants, même en cas de nouvelle défaite contre Oleksandr Usyk cette semaine. A 32 ans, Joshua espère encore récupérer les titres nationaux qu'il a perdus en septembre 2021 face à l'Ukrainien Usyk, vainqueur aux points et à l'unanimité lors de leur dernier combat à Londres.

"J'adore la compétition"

Après cette défaite, des experts le voyaient arrêter sa carrière. "Je n'ai pas perdu contre un ringard. C'est fou de penser que je devrais prendre ma retraite", a déclaré Anthony Joshua à l'AFP, avant la revanche prévue samedi à Jeddah, en Arabie Saoudite.



"Je veux rester dans la compétition. J'adore ça. C'est exigeant, mais j'adore le défi", a ajouté le médaillé d'or olympique poids-lourds, qui se dit "en concurrence" avec l'un des combattants les plus doués toutes catégories confondues.



Joshua, qui reste l'un des meilleurs boxeurs du monde, est moins étincelant ces dernières années, notamment depuis sa défaite surprise en 2019 face à Andy Ruiz Jr. Il avait cependant pris sa revanche quelques mois plus tard et voudra certainement faire de même contre Oleskandr Usyk.