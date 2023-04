Boxe: Pay-per-view, billetterie, le choc Davis-Garcia a fait un gros carton

Plus d’un million de dollars en paiement à la séance, cinquième plus gros total de gains générés à la billetterie pour un événement de sports de combat dans le Nevada : les premiers comptes autour du choc très attendu entre Gervonta Davis et Ryan Garcia, le week-end dernier à Las Vegas, confirment la réussite financière de ce qui était annoncé comme l’un des combats de l’année en boxe.

Il n’y avait aucune ceinture mondiale en jeu, juste une rivalité à régler entre les cordes. Mais vu les deux protagonistes, on s’attendait à un beau succès financier. Il est superbe. Les premiers comptes autour du choc du week-end dernier entre Gervonta Davis et Ryan Garcia sont tombés et ils confirment la réussite d’un événement attendu comme l’un des combats de l’année en boxe. Selon plusieurs sources américaines, et alors que le total final ne sera pas disponible avant quelques semaines, le pay-per-view (paiement à la séance) sur le sol américain atteint plus de 1,2 million de ventes.

De quoi suivre la prédiction de la légende Oscar De La Hoya, promoteur de "King Ry" Garcia, qui tablait sur des ventes "entre un et deux millions", et rapporter un gros magot de plusieurs dizaines de millions aux deux boxeurs: le pay-per-view était diffusé via Showtime et DAZ contre respectivement 84,99 et 60 dollars (il fallait en plus s’inscrire au service de streaming pour DAZN) avec un partage des gains – une fois le pourcentage des diffuseurs enlevé – à 60-40 en faveur de "Tank" Davis, vainqueur par KO au septième round après un terrible coup au foie dont son rival n’a pas pu se relever.

S’il faut peut-être prendre tout ça avec des pincettes, plusieurs plaintes étant remontées pour des personnes qui ont dû payer plusieurs fois l’événement pour y accéder en raison d’un bug, le constat reste impressionnant. Sur le sol américain, sans compter les exhibitions comme Tyson-Jones Jr, un tel total n’a été atteint que deux fois sur les six dernières années avec Mayweather-McGregor en août 2017 (4,3M) et Canelo-Golovkin en septembre 2017 (1,3M).

La trilogie entre les stars des lourds Tyson Fury et Deontay Wilder n’avait par exemple pas touché ces hauteurs, avec un meilleur score pour l’épisode 2 de février 2020 qui avait poussé entre 800.000 et 850.000 spectateurs à payer. Superstar sur les réseaux sociaux, Garcia (24 ans; 23-1, 19 KO) a démontré son pouvoir d’attraction pour son premier combat en pay-per-view et l’envie du public de le voir se confronter à celui qu’il titillait verbalement depuis des années: Davis (28 ans; 29-0, 27 KO) n’avait jusque-là jamais dépassé les 250.000 ventes lors de ses quatre combats précédents disponibles en paiement à la séance, meilleur score explosé face au Californien.

L’autre preuve de la réussite de l’événement se trouve dans les gains générés par la billetterie de la T-Mobile Arena de Las Vegas. Avec 22,8 millions de dollars, ils se classent au cinquième rang dans l’histoire des sports de combat dans le Nevada, "capitale" des grosses soirées dans ces disciplines depuis plusieurs décennies. Les quatre combats qui ont généré plus que Davis-Garcia en billetterie dans cet Etat américain avaient tous en tête d’affiche Floyd Mayweather ou Canelo Alvarez, les plus grosses stars de la boxe des dernières années. Avec leur choc du week-end dernier, Gervonta Davis et Ryan Garcia se sont offert une place à la table des grands du genre.