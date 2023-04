Boxe: Pourquoi Davis-Garcia est un choc rare et ultra attendu

Invaincus chez les pros, les Américains Gervonta Davis et Ryan Garcia se retrouvent ce week-end à Las Vegas pour régler leur rivalité dans le ring (en direct à partir de 2h dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 1). Un choc de feu ultra attendu par le monde de la boxe et même au-delà. On vous explique pourquoi.

La phrase, signée de la légende Oscar De La Hoya et reprise par son protégé Ryan Garcia, tombe comme un gros uppercut: "C’est le combat qui va sauver la boxe!" Si on n’ira pas jusqu’à suivre cet avis, préférant la formule du célèbre commentateur américain Larry Merchant voulant que "rien ne tuera la boxe, et rien ne pourra la sauver", impossible de nier l’importance du choc qui opposera Gervonta Davis à Ryan Garcia ce samedi soir dans le ring de la T-Mobile Arena de Las Vegas. "Tank" et "King Ry", surnoms respectifs de Garcia et Davis, vont croiser les gants dans le ring sans aucune ceinture mondiale en jeu. Mais avec une question à laquelle répondre. Alors, c’est qui le meilleur?

>> Vivez le choc de feu Davis-Garcia avec le Pass Combat RMC Sport

Invaincues en carrière pro, 28-0 pour Davis (28 ans) et 23-0 pour Garcia (24 ans), les deux stars américaines mettent leur "zéro" en jeu dans un combat ultra attendu par le monde du noble art tant ce genre de choc se fait rare. Sportivement, les mordus de boxe pourront citer d’autres rendez-vous incontournables cette année: Devin Haney contre Vasiliy Lomachenko pour toutes les ceintures des légers le 20 mai, les invaincus Naoya Inoue et Stephen Fulton pour les titres WBC-WBO des super-coqs le 25 juillet ou encore Terence Crawford et Errol Spence Jr, deux autres invaincus, qui devraient se retrouver pour la couronne incontestée des welters. Sans oublier les fantasmes de voir se matérialiser Tyson Gury-Oleksandr Usyk chez les lourds et Dmitry Bivol-Artur Beterviev chez les mi-lourds, deux autres chocs entre invaincus pour toutes les ceintures de leur catégorie.

Mais si on réunit tout, l’attente sportive comme la portée médiatico-populaire, le choc Garcia-Davis a de solides arguments pour être vu comme le "combat de l’année" sur les rings. Le duel est juste fascinant. Deux invaincus dans leur vingtaine, donc, mais aussi deux grandes gueules dont la popularité a dépassé le simple cadre des fans de boxe. Sans être champions du monde (Davis possède la ceinture WBA "régulière" des légers mais le vrai champion de cette catégorie pour cette organisation est Haney), les deux affichent un niveau de popularité rare dans ce milieu: Garcia compte 9,5 millions d’abonnés sur Instagram – seuls Anthony Joshua (15,2M) et Canelo Alvarez (14,7M) en comptent plus parmi les boxeurs en activité – et Davis en affiche 4,7M.

The Ring, célèbre magazine américain vu comme la référence de la discipline, ne s’y est pas trompé avec le titre de sa dernière édition numérique: "Le super combat de la génération Z". Avec Davis et surtout Garcia, la boxe s’offre un choc qui va toucher une population pas forcément habituée à se caler devant des combats chaque week-end. Mais qui reviendra peut-être jeter un œil au reste si ce grand choc lui plaît. Au-delà de l’attraction pour de nouveaux fans, ce combat offre un duel qui fait saliver. Passés tous les deux par les rangs amateurs, où ils comptent chacun plus de 200 victoires mais sans participation aux Jeux Olympiques, Garcia et Davis sont de sublimes boxeurs qui ont tous les deux la capacité d’éteindre l’adverse avec respectivement 26 et 19 KO/TKO en carrière.

Plus complet dans les armes qui peuvent se révéler fatales, Davis sait mettre la pression comme peu de boxeurs et peut vous décrocher la tête d’un uppercut dont il a le secret. Garcia, lui, va plus compter sur ses exceptionnelles qualités de vitesse et un crochet gauche dévastateur. Avec tout ça, le spectacle est garanti. Et on serait très étonné si le combat atteint la limite des douze rounds. Davis-Garcia, c’est aussi deux mondes qui s’affrontent. Presque deux visions de l’Amérique. D’un côté, un Gervonta Davis venu des quartiers chauds de Baltimore qui a su faire grandir sa popularité par ses performances entre les cordes et qui a cultivé son image de bad boy avec plusieurs problèmes en dehors des rings (violence conjugale, fuir la scène d’un accident de voiture qu’il a provoqué impliquant une femme enceinte).

De l’autre, le beau gosse californien Ryan Garcia devenu superstar avec ses vidéos virales sur les réseaux sociaux et qui s’est ouvert au monde jusqu’à annoncer publiquement son retrait des rings pour quelques mois en 2021 pour régler des problèmes de santé mentale. Les deux se cherchent et se titillent depuis des années, avec des piques balancées à chaque micro quand l’occasion se présente. Ils vont enfin avoir l’occasion de régler ça comme il se doit. Avec une prime au succès pour le vainqueur, qui prendra un gros chèque (le perdant aussi) mais deviendra surtout l’un des visages de la boxe mondiale moderne. Vous avez hâte? L’ensemble du monde du noble art aussi. Davis-Garcia à Las Vegas. On y est. Et ça fait saliver comme rarement.