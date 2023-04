Boxe: après sa victoire, Joshua lance un défie à Tyson Fury

Après sa victoire à l'unanimité des juges contre Jermaine Franklin samedi à l'O2 Arena de Londres, Anthony Joshua a clamé ses ambitions. Désormais entraîné par un nouveau coach Derrick James, AJ a ouvertement défié Tyson Fury.



Quelle sera la suite pour Anthony Joshua? Après sa défaite contre Oleksandr Usyk en août dernier, le Britannique a retrouvé le goût de la victoire ce samedi contre l'Américain Jermaine Franklin à l'O2 Arena de Londres. Le natif de Watford compte désormais 25 victoires en 28 combats.

Joshua, qui avait annoncé vouloir raccrocher les gants en cas de défaite, a eu besoin des 12 rounds pour l'emporter aux points contre Jermaine Franklin. Une victoire à l'unanimité selon les juges (118-111, 117-111, 117-111). Saluant l'abnégation de son opposant du soir, le Britannique a reconnu "qu'il aurait voulu mettre KO son adversaire." Sur ses 25 victoires, AJ en compte 22 par KO.

Malgré cette victoire pour son retour sur le ring, le Britannique n'a pas vraiment rassuré pour autant. L'ancien champion du monde a fini le combat le nez en sang. Et sur la balance, le boxeur affiche son poids le plus élevé depuis le début de sa carrière, 116 kgs.

Joshua est désormais accompagné par un nouveau coach Derrick James. Pour son entraîneur, seule la victoire comptait : "Il fallait avant tout gagner, je m'en fichais de savoir comment. Nous allons revenir, on a vu ce qu'il pouvait faire. Son jab est dévastateur et ses mouvements sont très bons. Lors des deux derniers rounds, je lui ai demandé d'accélérer le rythme. Plus nous travaillerons ensemble, plus il pourra faire ce que je veux qu'il fasse. S'il veut Fury, alors je veux ce qu'il veut."

"Fury? La balle est dans son camp"

S'il ambitionne de revenir sur le devant de la scène, Anthony Joshua semble encore loin du niveau des Tyson Fury ou Oleksandr Usyk. Si le combat tant attendu face au Gipsy King avait été annulé, l'hypothèse a resurgi ce samedi. Et c'est AJ lui-même qui a défié Fury : "Les fans veulent Fury? La balle est dans son camp. Je serais honoré de combattre pour la ceinture WBC de champion du monde. S'il écoute , il connaît mon promoteur. Nous avons déjà discuté, alors continuons. Nous ne rajeunissons pas."

Eddie Hearn, promoteur très influent de boxe anglaise, s'est également prononcé sur un éventuel combat face à Tyson Fury : "Il va vouloir les plus gros combats. Il a bien terminé le combat, mais comme il l'a dit, ils ne rajeunissent pas. Je pense qu'il s'améliorera sous Derrick James. Il y a beaucoup d'améliorations à faire. Nous serait prêt à entretenir ces conversations pour se lancer directement dans un combat contre Tyson Fury cet été."

Réceemment, Eddie Hearn avait annoncé vouloir deux combats Joshua-Fury et Wilder contre Usyk afin que les deux vainqueurs s'affrontent pour l'unification.