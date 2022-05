Boxe: première défaite pour Yoka, battu par Bakole

Tony Yoka a été battu par Martin Bakole, sur décision partagée des juges, samedi soir à Paris-Bercy. Il s'agit de la première défaite du champion français de boxe.

La "conquête" marque le pas. Tony Yoka s'est incliné face au Congolais Martin Bakole, samedi soir à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Le boxeur français de 30 ans, clairement malmené et parfois proche du KO, a été déclaré perdant par décision partagée des juges (96-92, 95-93, 94-94). Il s'agit de sa première défaite dans sa carrière professionnelle. Il avait auparavant engrangé onze victoires consécutives.

"J'avais à coeur de faire un beau combat. (...) Martin était plus fort, tout le monde a pu le voir. Félicitations à lui. Il est temps de retourner travailler, et peut-être de changer certaines choses", a-t-il réagi sur le ring, remerciant au passage le public, malgré quelques sifflets.

"C'était un grand combat pour moi. Tony, ce n'est pas un petit boxeur. Donc je suis très heureux d'avoir gagné ce combat", a commenté Martin Bakole, qui signe sa 18e victoire.

Un adversaire redoutable

Longtemps raillé pour le faible pedigree de ses opposants, Tony Yoka montait en grade et se préparait cette fois à un duel plus corsé face à un boxeur solide et puissant, qui n'a connu qu'une seule fois la défaite en 18 combats pour 72% de victoires avant la limite et ambitionne comme Yoka de se hisser rapidement dans le top 10 des classements mondiaux.

Cet adversaire présentait donc un sérieux CV. À 28 ans, le petit frère du champion du monde WBC des lourds-légers Ilunga Makabu est aussi le sparring partner préféré des stars de la catégorie reine; Anthony Joshua, Tyson Fury ou encore Oleksandr Usyk ont fait appel à ses services.

Yoka compté deux fois par l'arbitre

On comprend mieux pourquoi. Car après un début explosif de Bakole, Yoka a fini par tituber à mi-combat. À tel point que l'arbitre s'est mis à compter, pour le prévenir d'un risque de défaite avant la limite.

Au courage, Yoka a tenté de se remettre en selle à partir du 7e round. Mais Martin Bakole n'a pas flanché, et a su encaisser les quelques coups tentés par le champion olympique tricolore 2016, qui va devoir revoir ses plans avant de viser une ceinture mondiale et de se frotter au gratin de la discipline.