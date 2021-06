Boxe: qualifiée pour les JO, Hamadouche aurait pu perdre son bras

Championne IBF des super-plumes chez les professionnelles, Maïva Hamadouche a validé son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo dans la catégorie des moins de 60 kilos. Pourtant, la boxeuse française a connu des complications ces dernières semaines et aurait même pu "perdre son bras" comme elle l'a indiqué lors du Super Moscato Show.

Maïva Hamadouche a complété le contingent de boxeurs tricolores qui s'envolera pour le Japon et les Jeux olympiques de Tokyo cet été (23 juillet-8 août). La boxeuse française, championne IBF des super-plumes chez les professionnelles, a décroché ce lundi son billet pour les JO dans la catégorie des moins de 60 kg, portant à cinq le nombre de représentants tricolores au Japon.

Dans la douleur, Maïva Hamadouche (31 ans) a difficilement battu aux points la Hongroise Kata Pribojszki en repêchage du Tournoi de qualification olympique de la zone Europe à Villebon-sur-Yvette (Essonne).

Car cette qualification était loin d'être actée encore quelques semaines, la faute à de sérieux soucis physiques. Présente sur RMC lors du Super Moscato Show, la boxeuse française est revenue sur la période difficile qu'elle a traversé ces derniers mois.

"J’ai vu ma carrière défiler. Cela a été catastrophique. Bien sûr, je n’en ai pas parlé parce que je n’allais pas le souffler à l’oreille de mes concurrentes mais j’étais vraiment dans de sales draps."

"J’ai eu de grosses complications", confie Hamadouche

Seule Française à être du voyage à Tokyo en boxe, Maïva Hamadouche a connu plusieurs interventions chirurgicales ces derniers mois à la suite d'une blessure anodine qui a atteint un degré de gravité très élevé.

"Je me suis fait opérer. Au départ, c’était une opération vraiment banale. Je n’ai pas respecté le protocole de guérison donc c’est ma faute, quelque part. J’ai mis des gants un peu trop tôt et derrière, j’ai eu de grosses complications. J’ai vu un grand infectiologue qui au dû me soigner, je me suis fait opérer plusieurs fois avec des rechutes constantes", a-t-elle confié lors du Super Moscato Show.

La Française aurait même pu perdre son bras: "Ils (les médecins) m’ont dit ‘ne rigolez pas trop avec ça parce que vous pouvez y laisser le bras. À votre place, je prendrais ça très au sérieux’. Il s’en est fallu de peu et je me s’en suis quand même bien sortie."

La qualification de Maïva Hamadouche relève de l'exploit alors que la boxeuse française n'a pas pu enfiler ses gants pendant plusieurs semaines, conformemément au protocole de récupération: "J’ai été hospitalisée plusieurs fois, avec le bras immobilisé. Il ne fallait pas de transpiration dessus. C’était très compliqué, je ne vous parle même pas de la musculation. De début mars jusqu’à fin avril, je n’ai pas mis les gants. J’ai mis des gants qu’à partir du 15 mai."