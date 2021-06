Boxe: Hamadouche qualifiée, cinq Français aux JO de Tokyo

Maïva Hamadouche a complété le contingent de boxeurs tricolores qui s'envolera pour le Japon et les Jeux olympiques de Tokyo cet été (23 juillet-8 août). Ils seront cinq à défendre les couleurs de la France sur le ring.

La boxeuse française Maïva Hamadouche, championne IBF des super-plumes chez les professionnelles, a décroché ce lundi son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) dans la catégorie des moins de 60 kg, portant à cinq le nombre de représentants tricolores au Japon.

Hamadouche (31 ans) a difficilement battu aux points la Hongroise Kata Pribojszki en repêchage du Tournoi de qualification olympique de la zone Europe à Villebon-sur-Yvette (Essonne), même si ce fut dans la douleur après de sérieux soucis physiques ces derniers mois.

"J’ai eu trois opérations à un bras, j’étais très coincée, j’ai failli ne pas être là, a-t-elle confié au micro de RMC. J’ai failli perdre mon bras, c’était très grave. J’ai mis les gants à partir du 15 mai. Heureusement, je suis une fille qui s’entraîne tout le temps. J’ai eu confiance en mes qualités ce soir. Je ne voulais pas rater ma chance. J’ai bien fait de tenter ma chance, parce que j’ai eu mon billet. Je suis encore en convalescence, je n’ai pas récupéré tous mes moyens, loin de là. Je vais travailler pour Tokyo maintenant, parce que ça commence à rentrer dans l’ordre."

De belles histoires à écrire cet été

Elle sera la seule Française à être du voyage à Tokyo en boxe et rejoint les quatre autres Bleus déjà qualifiés: Sofiane Oumiha (-63 kg), qui rêve de l’or olympique et ne s’en cache pas, Billal Bennama (-52 kg), Samuel Kistohurry (-57 kg), et enfin Mourad Aliev (+91 kg). Ce dernier, né à Moscou et arrivée en France à l’âge de six ans, a obtenu la nationalité française il y a trois ans pour défendre les couleurs du drapeau bleu blanc rouge cet été à Tokyo. Il tentera de succéder au palmarès des lourds à Tony Yoka.

Pro depuis 2013, Maïva Hamadouche a, elle, décidé en 2019 d'intégrer l'équipe de France olympique tout en continuant en parallèle sa carrière professionnelle (22 victoires en 23 combats, 1 défaite). Détentrice de la ceinture mondiale IBF des super-plumes depuis 2016, elle a défendu victorieusement son titre à six reprises.

Pour rappel, en 2016, à Rio, la "Team Solide", emmenée par Tony Yoka, Souleymane Cissokho, Estelle Mossely, et Sarah Ourahmoune, était composée de 10 boxeurs, et avait ramené six médailles: deux en or, une en argent et trois en bronze.