Boxe: retraite repoussée pour Anthony Joshua, qui s'impose petitement face à Franklin

De retour sur le ring pour la première fois depuis sa défaite face à Oleksandr Usyk en août dernier, Anthony Joshua l'a emporté face à l'Américain Jermaine Franklin ce samedi à l'O2 Arena de Londres. Mais le Britannique, qui avait dit qu'il raccrocherait en cas de défaite, aura peiné à faire la différence et dû patienter 12 rounds pour gagner aux points.

Chaque combat peut désormais davantage rapprocher Anthony Joshua de la retraite que d'une ceinture mondiale. Le Britannique le sait et doit donc, en plus de son adversaire, affronter chaque fois la pression sur des épaules devenues plus frêles à force de défaites et de déceptions. Ce samedi, AJ était de retour sur le ring pour la première fois depuis sa défaite face à Oleksandr Usyk en août.

Décision unanime et assez large quand même

Face à lui, l'Américain de 28 ans Jermaine Franklin, tombé de justesse face à Dillian Whyte en novembre à la Wembley Arena. En cas de défaite, Joshua avait annoncé qu'il raccrocherait les gants. Ce ne sera donc pas le cas. Mais on ne peut pas dire que le boxeur de 33 ans ait brillé pour s'imposer face à Franklin, qui a emmené le chouchou de l'Angleterre en douze rounds. Décision à l'unanimité des juges (118-111, 117-111, 117-111) pour sceller cette victoire aux points qui ne restera pas dans les annales.

L'ancien champion du monde, le nez en sang, n'aura pas convaincu grand monde. A l'heure actuelle, il ne peut guère prétendre s'asseoir à la table des Usyk ou Tyson Fury - dont le combat espéré a finalement été annulé - mais il se reconstruit petit à petit un chemin pour espérer disputer de nouveau une chance mondiale. Cela passe désormais par un nouveau coach: Derrick James. Lequel a beaucoup accompagné tactiquement son poulain durant ce combat.

A-t-il perdu la flamme?

Arrivé avec son poids le plus élevé en carrière (presque 116 kg), Anthony Joshua totalise désormais 25 victoires, dont 22 par KO, et trois défaites. Mais aussi d'éternels regrets, hérités de ses douloureux revers contre Usyk mais surtout Andy Ruiz Jr. Depuis son duel perdu, AJ n'est plus tout à fait le même. Et le périple s'annonce sinueux pour le voir retrouver de la déonctraction et du plaisir en osant davantage.

"J'aurais voulu le mettre KO", a reconnu Joshua, en saluant l'abnégation d'un Jermaine Franklin surprenant de résistance, malgré de bons enchaînements (trop disséminés ) du Britannique durant les 12 rounds. Le moment le plus tendu s'est finalement produit... juste après la fin du 12e round, les deux hommes voulant en découdre alors que l'arbitre avait dit stop.

Fury en ligne de mire

La suite? Pourquoi pas Tyson Fury. Le combat tant attendu de The Gipsy King face à Usyk étant tombé à l'eau, l'hypothèse se précise. "Les fans veulent Fury? La balle est dans son camp, répond Joshua. Je serais honoré de combattre pour la ceinture WBC de champion du monde." Maintes promesses ont été faites ces dernières années et les deux camps ne se sont, jusque-là, jamais entendus. Avant d'y songer, AJ donne rendez-vous "cet été".