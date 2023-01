Boxe: "Ça fait plus de deux ans qu'on se chauffe", Ngannou accepte "l'énorme combat" de Fury

Invité de Canal+ Afrique, Francis Ngannou a accepté l'idée de combattre Tyson Fury prochainement. Le boxeur britannique a proposé au "Predator", libéré de son contrat avec l'UFC, de le défier dans une cage "avec des gants MMA et les règles de boxe anglaise".

C'est un combat pour définir "le plus grand BF (Baddest Motherfucker) de la planète". Avec ces termes, Tyson Fury a invité ces derniers jours Francis Ngannou à le défier prochainement pour également se "faire un beau paquet d'argent". Invité de Canal+ Afrique ce jeudi 26 janvier, le champion camerounais issu du MMA a répondu favorablement à cette sollicitation.

Pour l'occasion, le "Gypsy King" a proposé d'organiser ce combat dans une cage, avec "des gants MMA et les règles de boxe anglaise". Pour couronner le tout, le Britannique souhaite offrir le rôle d'arbitre à Mike Tyson. "La prochaine étape pourrait être ça mais une fois encore, il faut tout finaliser. Je rappelle que ça fait plus de deux ans que Tyson Fury et moi on se chauffe sur les réseaux sociaux", a déclaré Ngannou.

"On a la possibilité de mettre les points sur les i"

"Visiblement, on a tous besoin de ce combat. Cela fait assez longtemps. Aujourd’hui on a la possibilité de mettre les points sur les i", a lancé aussi celui dont le contrat avec l'UFC, la plus grande organisation de MMA, a pris fin récemment. Frank Warren, co-promoteur britannique de Fury, a dit de son côté que cet affrontement entre Tyson Fury et le "Predator" était "une option".

La logique sportive aurait pourtant voulu que Tyson Fury, champion WBC des poids lourds, affronte Oleksandr Usyk, détenteur des trois autres ceintures dans la catégorie des poids lourds. "Si le contrat n'est pas signé avec Usyk pour le combat du siècle en boxe, alors nous ferons le combat de Ngannou, promettait ces derniers jours le boxeur de 34 ans. Que ce soit à Las Vegas ou à Wembley, qui sait."