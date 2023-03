Boxe: le combat Fury-Usyk définitivement annulé

Le Britannique Tyson Fury et l'Ukrainien Oleksandr Usyk devaient s'affronter le 29 avril pour l'unification des ceintures dans la catégorie reine des poids lourds. Le combat n'aura finalement pas lieu, les négociations finales ayant échoué.

Le combat rêvé n’aura pas lieu. Le président du WBC Mauricio Sulaiman l'a confirmé: l'Anglais Tyson Fury, tenant WBC des lourds, et l'Ukrainien Oleksandr Usyk, détenteur des ceintures WBA-WBO-IBF, ne s'affronteront pas le 29 avril à Wembley. Les négociations ont été interrompues la semaine dernière, les deux combattants n’étant pas parvenus à s’entendre sur les éléments financiers qui entouraient ce duel pour unifier la catégorie reine de la boxe.

Tyson Fury, stop ou encore?

La rumeur commençait à se propager la semaine dernière, chacun des deux camps renvoyant la faute sur l’autre, lui reprochant de réclamer toujours plus. Oleksandr Usyk se voit contraint de se tourner désormais vers ses challengers officiels, et ils sont connus, au premier rang desquels figure l’Anglais Daniel Dubois pour la WBA. Selon TalkSport, le promoteur de Tyson Fury Frank Warren a proposé d'essayer d'organiser le match Tyson Fury - Oleksandr Usyk en juillet et de payer Daniel Dubois pour qu'il se retire en tant que challenger officiel, si toutefois l'équipe d'Oleksandr Usyk est prête à envisager cette opportunité.

Frank Warren a également évoqué la possibilité que son champion prenne sa retraite, ce qui semble peu probable, le Britannique ayant déjà offert plusieurs volte-face s'agissant de son avenir. "Aucune somme d’argent ne me fera sortir de ma retraite", assurait-il il y a un an avant de se décider à affronter Usyk.

Le combat n’aura finalement pas lieu, mais Tyson Fury pourrait se rabattre sur un adversaire de renom, faute de challenger officiel. Le champion WBC pourrait ainsi combattre le vainqueur de la demi-finale de la WBC entre Deontay Wilder et Andy Ruiz. Fury avait conservé la ceinture WBC à l’issue d’un combat homérique face à Wilder en 2021. L’Anglais s’était imposé par KO à la 11e reprise non sans avoir lui-même goûté au tapis au cours de cet affrontement d’une dureté exceptionnelle.