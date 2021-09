Boxe: sur quelle chaîne regarder le combat entre Joshua et Usyk

Ce samedi soir, Anthony Joshua affronte Oleksandr Usyk, l’ancien roi incontesté des lourds-légers à partir de 23h heure française sur Canal+ devant 60 000 personnes à Londres. Un choc historique entre deux champions olympiques 2012 qui promet une fabuleuse opposition de style.

Champion IBF-WBA Super-WBO des lourds, Anthony Joshua remet ses titres en jeu ce samedi devant 60.000 spectateurs dans le stade de Tottenham à Londres face à Oleksandr Usyk. Ce combat entre deux champions olympiques 2012 sera à suivre à partir de 23h sur la chaîne Canal+.



A la pesée, il a affiché plus de huit kilos en plus. Il est plus grand de sept centimètres sous la toise et son allonge en mesure dix de plus. Il a une puissance et une faculté à mettre KO que ne possède pas son adversaire. Si le combat entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk se résumait à un concours physique, le premier l’emporterait avant même de monter sur le ring. Sauf que, comme vous pouvez le lire ici, Usyk est une réelle menace pour Joshua.

Usyk, un adversaire redoutable

Le gaucher chez les lourds depuis 2019, où une blessure puis la crise sanitaire l’ont empêché de faire plus de deux combats, le premier contre l’Américain Chazz Witherspoon en octobre 2019, le second contre le Britannique Dereck Chisora un an plus tard, pour deux victoires sur abandon et décision unanime.

Des performances qui n’ont pas rassuré les observateurs sur sa capacité à imiter l’illustre Evander Holyfield dans sa conquête de la catégorie reine après les lourds-légers. Ce qui ne l’empêche pas d’être une réelle menace pour Anthony Joshua.