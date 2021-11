Boxe: Tony Yoka annonce son divorce avec Estelle Mossely

Le boxeur français Tony Yoka a posté dimanche un message dans lequel il officialise son divorce avec la boxeuse Estelle Mossely. Les deux champions, médaillés d’or aux JO 2016, ont deux enfants ensemble. Ils étaient mariés depuis trois ans.

C’était l’un des couples les plus connus et les plus populaires du sport français. Tony Yoka et Estelle Mossely, star des rings, avaient fait rêver le public en 2016 en décrochant la médaille d’or aux Jeux olympiques de Rio, au Brésil. Dimanche, le boxeur de 29 ans a annoncé officiellement leur divorce dans un message posté sur Instagram : "Aujourd’hui j’aimerais faire une annonce qui n’est pas simple. Estelle et moi sommes divorcés depuis quelques mois maintenant, écrit Tony Yoka. C’est une page qui se tourne. Nous avons partagé de grands moments, à jamais gravés dans nos mémoires et notre histoire. Je ne lui souhaite que du bonheur car c’est une belle personne et une grande championne."

Une première séparation en 2019

Et le boxeur de poursuivre : "Je voudrais la remercier pour toute cette période de notre vie et d’avoir mis au monde nos deux magnifiques enfants. La priorité est et restera leur bien-être."

Il y a deux ans, Estelle Mossely avait annoncé leur séparation en même temps que la future naissance de leur deuxième enfant. On les avait finalement revus ensemble, les deux stars de la boxe célébrant leurs deux ans de mariage à l’hôtel George V de Paris en janvier 2020. Tony Yoka et Estelle Mossely ont deux garçons : Ali, âgé de 4 ans, et Magomed, 1 an.